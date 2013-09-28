به گزارش خبرگزاری مهر، عباس علیدادی افزود: ۱۱ قلم کالای اساسی موجود شامل گندم، چای، برنج، روغن، کره ، گوشت قرمز ، گوشت مرغ، ذرت، قند و شکر، دارو و خوراک دام است.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون نیز یک میلیون و ۱۷۰ هزار تن کالای اساسی به گمرک شهید رجایی بندرعباس وارد شده و ارزش کالاهای وارد شده یک میلیارد و ۲۱۲ میلیون دلار است.

علیدادی بیان داشت: این کالاها از کشورهای هند ، برزیل ، آلمان، چین، استرالیا ، سریلانکا و کنیا وارد شده است و حمل یکسره کالاها و ضمانت بانکی از جمله تسهیلات این گمرک برای سرعت بخشیدن به ترخیص کالاهای اساسی است.

ترخیص نهادهای دامی درگمرک شهید رجایی

ناظر گمرکات هرمزگان تصریح کرد: از ابتدای سال بیش از ۳۷ هزار تن نهادهای دامی به ارزش بیش از۲۴ میلیون و ۱۰۰هزار دلار به گمرک بندرشهید رجایی وارد و ترخیص شده است.

وی خاطرنشان کرد: خوراک ترکیبی دام، کنجاله سویا و کنستانتره طیور ومیگو از مهمترین نهاده های دامی هستند که این نهاده های دامی خوراک و یا مکملهای خوراکی در پرورش انواع دام ، طیور و آبزیان به کارمی رود.

علیدادی افزود : ۶۴ تن دیگر از انواع این کالاها به ارزش ۶۳۵۳ دلار در گمرک بندر شهید رجایی آماده ترخیص است.

وی ابرازداشت: ارزیابی خارج از نوبت ، انجام شبانه روزی تشریفات ترخیص وهمچنین با توجّه به صدور بخشنامه ای از سوی رئیس کل گمرک دکتر کرباسیان که ترخیص با ضمانت نامه بانکی تا تاریخ 15 بهمن ماه امسال تمدید شده است، از جمله تسهیلاتی هستند که به وارد کنندگان انواع نهاده های دامی و خوراک مکمل دام و آبزیان تعلق می گیرد.