عملیات اجرایی ۳ کارخانه تولیدی در بندر امام خمینی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، عملیات احداث مجتمع کارخانههای تولیدی روغن مارگارین جامد، روغن صاف تصفیهشده و خوراک دام، طیور و آبزیان عصر امروز سه شنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی، استاندار خوزستان مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیر کل بندر دریانوردی خوزستان و جمعی دیگر از مسئولین در بندر امام آغاز شد.
این پروژه با ارزشی بالغ بر ۴.۲ همت و در زمینی به مساحت ۶.۸ هکتار با هدف تقویت زیرساختهای تولیدی در بنادر استان خوزستان اجرایی میشود.
این طرح با رویکرد تحقق اهداف کلان کشور در زمینه تأمین امنیت غذایی، ایجاد صنایع تولیدی و خدمات ارزشافزوده در راستای گذار به بنادر نسل سوم طراحی شده است. علاوه بر تأمین نیاز داخلی به روغنهای خوراکی و انواع خوراک دام، طیور و آبزیان، توسعه الگوهای تولیدی و ایجاد بسترهای لازم جهت صادرات مجدد محصولات از جمله اهداف اصلی این سرمایهگذاری است.
با بهرهبرداری از این مجتمع تولیدی، ضمن تکمیل زنجیره ارزش در مجتمع بندری، زمینه اشتغالزایی برای ۴۰۰ نفر در منطقه فراهم خواهد شد.
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