به گزارش خبرنگار مهر، نازنین حسینی تیم ملی راگبی بانوان از 19 بازیکن دعوت به عمل آمد تا برای حضور در این مرحله از تمرینات آماده شوند. مسابقات راگبی قهرمانی بانوان آسیا روزهای 18 و 19 آبان ماه امسال در شهر "پونا" کشور هند برگزارخواهد شد. اسامی بازیکنان دعوت شده به این شرح است:

فرشته سارانی، فرزانه نواب‌راد، زهرا نوری، شادی نظافتکار، سارا سلیمانی(تهران‌)، سمیه لشنی زند، سارا عبدلملکی(البرز‌)، زینب صابری، زهرا رحمانی، زهرا راستگو مقدم(خراسان رضوی)، فائزه خلفی(خوزستان‌)، دینا گلستانی، دنیا هنری، فریده دریایی، زهرا افشار(کرمان‌)، هدیه مقدس‌زاده، نسترن بالا رستاقی(گلستان)، زهره صادق‌پور(کرمانشاه) و ویدا بهراد(اردبیل).

