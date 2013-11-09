تیم ایران در نخستین گام مغلوب ژاپن شد

به گزارش خبرنگار مهر، دراین رقابتها که با حضور 11 تیم در شهر پونا هند برگزار می شود تیم کشورمان صبح امروز شنبه نخستین دیدار خود را برابر تیم قدرتمند ژاپن برگزار کرد و با حساب 47 بر 7 نتیجه را واگذار کرد. تیم کشورمان در ادامه این رقابتها به مصاف تیم‌های هنگ کنگ، سنگاپور و فیلیپین می‌رود.

زینب صابری، زهرا رحمانی، سارا سلیمانی، فائزه خلفی، هدیه مقدس‌زاده، فریده دریایی، ویدا بهراد، دنیا هنرِی، دنیا گلستانی، زهره صادق‌پور، شادی نظافت کار، سمیه لشنی‌زند، فرشته صارانی، فرزانه نواب‌راد و زهرا نوری اعضای تیم ملی را در این مسابقات تشکیل می‌دهند. نازنین حسینی هدایت تیم ملی را بر عهده دارد.

