میانمار

"آنگ سان سوچی" رهبر حزب اتحاد برای دموکراسی در مراسمی به مناسبت بیست و پنجمین سالگرد تاسیس این حزب از اعضای حزب اتحاد برای دموکراسی خواست تا برای ایجاد کشوری کاملا دموکراتیک تلاش کنند.

وی گفت: اگرچه میانمار پیشرفت قابل توجهی را در دو یا سه سال گذشته داشته است، اما این روند رضایت بخش نیست.

هند

پلیس هند اعلام کرد که بر اثر فروپاشی یک ساختمان در شهر بمبئی دست کم، پنج نفر زخمی شدند و احتمال می رود که 50 نفر زیر آوار مانده باشند.

پاکستان

نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند: اسلام آباد از حمله شبه نظامیان به منطقه کشمیر که باعث کشته شدن 9 نفر شد، به شدت ابراز نگرانی کرده است.

گفته می شود که نقض آتش بس در منطقه کشمیر تهدیدی برای نشست آتی رهبران هند و پاکستان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک است.

این درحالیست که پارلمان پاکستان اعلام کرده است: حمله به مواضع نیروهای امنیتی در منطقه کشمیر هیچ تاثیری بر برگزاری نشست آتی نواز شریف نخست وزیر و مانموهان سینگ همتای هندی ندارد.

ژاپن

خبرگزاری کیودو گزارش داد که نشست دوجانبه وزرای خارجه و دفاع ژاپن و آمریکا درباره همکاریهای امنیتی دوجانبه و نیروهای نظامی در ژاپن روز سوم اکتبر (11 مهر) در توکیو برگزار می شود.

بر اساس این گزارش آخرین نشست همکاریهای نظامی و امنیتی ژاپن و آمریکا در ژوئن 2011 برگزار شد.

سنگاپور

رسانه های خبری از اختصاص 10 میلیون دلار برای ارتقای وضعیت بهداشتی و درمانی سنگاپور خبر دادند.

اندونزی

در پی واژگونی قایق پناهجویان در غرب اندونزی که قصد عزیمت به استرالیا را داشتند، دست کم 21 نفر کشته و 74 فرد دیگر مفقود شدند.

این قایق که از پاکستان و لبنان راهی استرالیا شده بود، حامل 120 سرنشین بود و در غرب اندونزی غرق شد و پلیس نیز اجساد 21 سرنشین را پیدا کرد.

فیلیپین

ارتش فیلیپین اعلام کرد که در جریان درگیری میان نیروهای دولتی و کمیته صلح جبهه آزادی بخش ملی مورو در شهر زمبوآنگا در جنوب این کشور 15 شورشی کشته شدند.

دولت فیلیپین و نیروهای جبهه آزادی بخش ملی مورو که یک گروه جدایی طلب در جنوب این کشور بوده و خواستار خودمختاری منطقه میندانائو هستند، مذاکرات صلح را در مالزی ازسرگرفته و خشونت ها در شهر زمبوآنگا که توسط برخی از گروههای افراطی صورت می گیرد، محکوم کردند.



در جریان درگیریهای اخیر میان نیروهای امنیتی فیلیپین و شورشیان جنوب این کشور ، پنج روستا در شهر زمبوآنگا تاکنون اشغال شده، چندین خانه آتش گرفته و شماری ربوده شدند.

افغانستان

یک مقام افغانی گزارش داد در جریان درگیریها میان طالبان و پلیس در منطقه مرجاه در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دو شبه نظامی کشته، دو پلیس زخمی و چهار عضو طالبان بازداشت شدند.

مقامات افغانی گزارش دادند که امروز شنبه بر اثر انفجار دو بمب کنار جاده ای در افغانستان 5 نفر کشته و هفت فرد دیگر زخمی شدند.

رسانه های خبری همچنین از برگزاری نشست ماه آتی موسسه مطالعات استراتژیک افغانستان در شهر هرات در غرب این کشور درباره اوضاع امنیتی و انتخابات این کشور خبر دادند.