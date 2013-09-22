تیراندازی در جریان انتخابات سریلانکا/ تلفات انفجارهای پاکستان به 52 کشته رسید

شبه جزیره کره

خبرگزاری رسمی کره شمالی گزارش داد که کره جنوبی به تصمیم همسایه اش برای تاخیر در دیدار خانواده های جدا افتاده از هم به دلیل نامناسب خواندن شرایط واکنش نشان داد.

سخنگوی وزارت اتحاد کره جنوبی اعلام کرد: بسیار جای تاسف دارد که کره شمالی تنها چند روز پیش از زمان مقرر به صورت یکجانبه دیدار خانواده های جدا افتاده از هم را به تاخیر می اندازد.

اقدام کره شمالی درحالی است که قرار بود خانواده‌ های جدا افتاده از یکدیگر در جنگ 1950-1953 با هدف کاهش تنش ها و اتحاد دو کره از روز 25 سپتامبر به مدت 6 روز با یکدیگر دیدار کنند و 81 هزار و 800 نفر برای دیدار با خانواده های خود در کره جنوبی ثبت نام کرده اند.

مقامات پیونگ یانگ درحالی از تاخیر در دیدار خانواده های جدا مانده از جنگ صحبت می کنند که دو کره هفته گذشته پس از چندین ماه تنش مجتمع صنعتی مشترک خود را بازگشایی کردند.

کامبوج

مخالفان دولت اعلام کردند که اولین جلسه گشایش پارلمان در روز دوشنبه را تا زمان انجام تحقیقات لازم و مستقل درباره تقلب و تخلف در انتخابات 28 جولای تحریم می کنند.

دولت کامبوج نیز همزمان با این تهدیدها از افزایش تدابیر امنیتی در این کشور خبر داد و اعلام کرد که نیروهای امنیتی با هدف جلوگیری از حمله معترضان به ساختمان های دولتی، کاخ سلطنتی و مجلس ملی در سراسر خیابانها ایستاده اند.

در همین حال سخنگوی پلیس کامبوج اعلام کرد: هزاران نفر از نیروهای مسلح برای حفظ امنیت و نظم در خیابانها مستقر شده اند، زیرا فردا دوشنبه روزی تاریخی برای این کشور خواهد بود.

سریلانکا

مقامات سریلانکا اعلام کردند که با پایان فعالیت حوزه های اخذ رای در این کشور سه تیراندازی و 84 شکایت درباره تقلب در انتخابات گزارش شد و در این بین هفت نفر زخمی شدند.

ساکنان شمال سریلانکا برای انتخاب اولین شورای نیمه مستقل چهار سال پس از پیروزی ارتش بر شورشیان ببرهای تامیل به پای صندوق های رای رفته و پیش ‌بینی می شود که اتحاد ملی تامیل که مهمترین گروه مخالف است اکثریت آرا را از آن خود کند.

پاکستان

رسانه های پاکستانی نیز گزارش دادند که شمار تلفات انفجارهای دوگانه در کلیسایی در نزدیکی پیشاور در شمال غرب این کشور به 52 کشته رسید.

این انفجار انتحاری ساعت 11:45 دقیقه روی داد، زمانیکه دو عامل انتحاری خود را در یک کلیسای مسیحی در نزدیکی پیشاور منفجر کردند.

رسانه های پاکستانی گزارش دادند که حدود 300 نفر هنگام این حمله در محل حادثه حضور داشتند و تخمین زده شده که 8 کیلوگرم مواد منفجره در این انفجار استفاده شده است.

هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت حملات انتحاری را برعهده نگرفته است. رئیس جمهوری و نخست وزیر پاکستان نیز این حمله را محکوم کردند.

میانمار

رسانه های خبری همچنین از راهپیمایی 300 نفر در روز بین المللی صلح در یانگون و سر دادن شعارهای ضد جنگ پس از کسب مجوز از دولت برای برگزاری راهپیمایی صلح‌ آمیز خبر دادند.

رسانه های خبری با اشاره به بازداشت 11 معترض در جریان این راهپیمایی گزارش دادند که تظاهرات کنندگان خواستار برقراری صلح و سازش میان مقامات و شماری از شبه نظامیان مسلح قومی در استان کاچین شده بودند.