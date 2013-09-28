سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این حادثه در ساعت یک بامداد امروز (شنبه) رخ داده است افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی در مورد وقوع یک حادثه رانندگی در کیلومتر 73 اتوبان زنجان – تبریز بلافاصله ماموران به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد : در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از کامیونهای کشنده ولوو در لاین یک اتوبان حاشیه جاده بدون علائم هشدار دهنده توقف که ناگهان کامیون نیز با آن برخورد میکند. در ادامه کامیون کشنده ولوو دیگر نیز با کامیون بنز برخورد داشته است.
سرهنگ شیرمحمدی گفت: متأسفانه در این حادثه راننده کامیون بنز به علت شدت صدمات وارده در دم جان باخت.
جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: کارشناسان علت این تصادف را بیاحتیاطی از جانب کامیون کشنده اول به علت توقف در لاین یک اتوبان بدون علائم هشدار دهنده و همچنین بیاحتیاطی از جانب راننده کامیون بنز به علت عدم توجه به جلو به نسبت مساوی و از طرفی نیز بیاحتیاطی و عدم توجه به جلو از جانب راننده کشنده و ولوو دوم نسبت به دو کامیون دیگر اعلام کردهاند.
سرهنگ شیرمحمدی افزود: در دو روز گذشته واژگونی خودرو به علت بیتوجهی به جلو و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به خاطر خستگی باعث مرگ 6 نفر از هموطنان شده است که یکی از این موارد واژگونی پاترول و مرگ سه سرنشین آن است.
وی با اشاره به اینکه واژگونی خودرو در ارتباط مستقیم با خطای انسانی است گفت: مشخص نیست چرا عدهای رانندگان اصرار دارند که توانایی رانندگی در شرایط خوابآلودگی را دارند در حالی که واقعا با جان خود و سایر افراد در حال تردد در جادهها بازی میکنند.
جانشین فرمانده پلیس راهور استان زنجان در ادامه از محدودیت سرعت در کیلومتر 36 محور زنجان به قزوین به علت ترمیم جاده خبر داد: رانندگان از سرعت مطمئنه تخطی نکرده و با آرامش رانندگی کنند.
سرهنگ شیرمحمدی:
تصادف زنجیره ای کامیون ها یک نفر را به کشتن داد/محدودیت سرعت در کیلومتر 36 محور زنجان به قزوین
زنجان - خبرگزاری مهر: جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: بر اثر تصادف زنجیرهای سه دستگاه کامیون در آزاد راه زنجان – تبریز، یک نفر جان باخت.
سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این حادثه در ساعت یک بامداد امروز (شنبه) رخ داده است افزود: در پی اعلام مرکز فوریتهای پلیسی در مورد وقوع یک حادثه رانندگی در کیلومتر 73 اتوبان زنجان – تبریز بلافاصله ماموران به محل اعزام شدند.
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