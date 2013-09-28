سرهنگ علی اصغر شیرمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این حادثه در ساعت یک بامداد امروز (شنبه) رخ داده است افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‎های پلیسی در مورد وقوع یک حادثه رانندگی در کیلومتر 73 اتوبان زنجان – تبریز بلافاصله ماموران به محل اعزام شدند.



وی ادامه داد : در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد یکی از کامیون‎های کشنده ولوو در لاین یک اتوبان حاشیه جاده بدون علائم هشدار دهنده توقف که ناگهان کامیون نیز با آن برخورد می‎کند. در ادامه کامیون کشنده ولوو دیگر نیز با کامیون بنز برخورد داشته است.



سرهنگ شیرمحمدی گفت: متأسفانه در این حادثه راننده کامیون بنز به علت شدت صدمات وارده در دم جان باخت.



جانشین رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: کارشناسان علت این تصادف را بی‎احتیاطی از جانب کامیون کشنده اول به علت توقف در لاین یک اتوبان بدون علائم هشدار دهنده و همچنین بی‎احتیاطی از جانب راننده کامیون بنز به علت عدم توجه به جلو به نسبت مساوی و از طرفی نیز بی‎احتیاطی و عدم توجه به جلو از جانب راننده کشنده و ولوو دوم نسبت به دو کامیون دیگر اعلام کرده‎اند.



سرهنگ شیرمحمدی افزود: در دو روز گذشته واژگونی خودرو به علت بی‌توجهی به جلو و عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه به خاطر خستگی باعث مرگ 6 نفر از هم‌وطنان شده است که یکی از این موارد واژگونی پاترول و مرگ سه سرنشین آن است.



وی با اشاره به اینکه واژگونی خودرو در ارتباط مستقیم با خطای انسانی است گفت: مشخص نیست چرا عده‌ای رانندگان اصرار دارند که توانایی رانندگی در شرایط خواب‌آلودگی را دارند در حالی که واقعا با جان خود و سایر افراد در حال تردد در جاده‌ها بازی می‌کنند.



جانشین فرمانده پلیس راهور استان زنجان در ادامه از محدودیت سرعت در کیلومتر 36 محور زنجان به قزوین به علت ترمیم جاده خبر داد: رانندگان از سرعت مطمئنه تخطی نکرده و با آرامش رانندگی کنند.