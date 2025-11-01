  1. استانها
  2. همدان
۱۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۰۲

توقیف تریلی ولوو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور همدان

توقیف تریلی ولوو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور همدان

همدان– مأموران پلیس‌راه استان همدان توانستند در اقدامی هوشیارانه، تریلی ولوو حامل قیر را که توسط نوجوانی ۱۴ ساله از کرمانشاه به سمت بندرعباس رانده می‌شد، متوقف کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد حسینی با اشاره به توقف یک دستگاه کشنده ولوو اظهار کرد: یک دستگاه کشنده ولوو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محورهای ارتباطی استان همدان با اقدام به‌موقع مأموران توقیف مانع از بروز خطرات جانی و مالی شد.

وی افزود: مأموران پلیس‌راه استان در جریان گشت‌زنی‌های روزانه با مشاهده تردد یک دستگاه کشنده ولوو اقدام به توقف آن کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داد راننده این خودرو نوجوانی ۱۴ ساله بوده که از قصر شیرین استان کرمانشاه به مقصد بندرعباس با محموله قیر در حرکت بوده است.

جانشین پلیس‌راه استان همدان عنوان کرد: با توجه به تخلف آشکار و خطرناک بودن رانندگی در این سن، خودرو به پارکینگ پلیس‌راه منتقل و راننده نوجوان پس از تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 6641497

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها