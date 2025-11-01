توقیف تریلی ولوو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محور همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جواد حسینی با اشاره به توقف یک دستگاه کشنده ولوو اظهار کرد: یک دستگاه کشنده ولوو با رانندگی نوجوان ۱۴ ساله در محورهای ارتباطی استان همدان با اقدام به‌موقع مأموران توقیف مانع از بروز خطرات جانی و مالی شد.

وی افزود: مأموران پلیس‌راه استان در جریان گشت‌زنی‌های روزانه با مشاهده تردد یک دستگاه کشنده ولوو اقدام به توقف آن کردند.

حسینی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان داد راننده این خودرو نوجوانی ۱۴ ساله بوده که از قصر شیرین استان کرمانشاه به مقصد بندرعباس با محموله قیر در حرکت بوده است.

جانشین پلیس‌راه استان همدان عنوان کرد: با توجه به تخلف آشکار و خطرناک بودن رانندگی در این سن، خودرو به پارکینگ پلیس‌راه منتقل و راننده نوجوان پس از تشکیل پرونده جهت طی مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.