به گزارش خبرنگار مهر، همچون سالهای گذشته امسال نیز فدراسیون جهانی برگزار کننده یک دوره طرح توسعهای خواهد بود. در این دوره طرح توسعه فدراسیون جهانی که هند میزبانی آن را بر عهده دارند، بازیکنان منتخب فدراسیون بینالمللی تنیس روی میز زیر نظر مربیان برگزیده این فدراسیون به مدت حدود یک هفته اردوی تمرینی خواهند داشت.
بلافاصله پس از اتمام طرح توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز، مسابقات جهانی جوانان که بازیکنان شرکت کننده در این طرح برخی از شرکت کنندگان آن را تشکیل خواهند داد، در همان کشور هند برگزار میشود. این رقابتها در دو بخش دختران و پسران و در سه رده تیمی، انفرادی و دوبل طی روزهای 24 تا 28 مهرماه در شهر مومبای هند برگزار میشود.
سروش امیرینیا که یکی از نمایندگان ایران در المپیک آسیایی نانجینگ چین بود و در این مسابقات نتایج قابل قبولی هم به دست آورد، تنها نماینده ایران است که در طرح توسعه فدراسیون جهانی شرکت میکند و بعد از آن هم در مسابقات جهانی حاضر خواهد شد. امیرینیا قرار است در بخش انفرادی این رقابتها شرکت کند. تمام هزینههای اعزام این بازیکن بر عهده فدراسیون جهانی خواهد بود.
8 هزار دلار جایزه نقدی است که برای برگزاری مسابقات 2013 تنیس روی میز جوانان آسیا در نظر گرفته شده است.
سال گذشته پوریا عمرانی به عنوان تنها نماینده ایران در طرح توسعه فدراسیون جهانی تنیس روی میز شرکت کرد. نوشاد و نیما عالمیان هم بازیکنانی هستند که حضور در این طرح را تجربه کردهاند.
