به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه 16 مهر ماه مراسم نصب تندیس درنای کاغذی در محوطه کتابخانه مرکزی شهر اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم احمد میرعلایی دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان خطاب به کودکان و نوجوانان گفت: به آینده سازان دنیا سلام می‌کنم. امروز اینجا آمده‌ام تا بگویم خدا را شکر که در اصفهانی هستیم که امروز حتما همه جهان است. خدارا شکر که دینی داریم که پیامبرش دست مهری بر سر همه کودکان و نوجوانان سراسر کشور دارد.

وی با اشاره به شعار حمایت از حقوق کودکان جنگ در این دوره از جشنواره ادامه داد: این شعار برگرفته از سخنان پیامبر اسلام است. خدا را شکر که دینی داریم که دست محبت بر سر ساداکو و تمامی کودکانی که قربانی بمب های شیمیایی شده‌اند، دارد.

میرعلایی با اشاره به اینکه در موزه هیروشیما عکس هایی را از انفجار بمب هیروشیما دیده که نشان می دهد وضعیت حادثه‌دیدگان این اتفاق بسیار غم‌انگیز بوده است، بیان کرد: اگر آن زمان یک مرد وجود داشت که در برابر کسانی که بمب هیروشیما را منفجر کردند در مجامع عمومی شکایت می کرد، امروز دیگر حادثه‌ای مانند سردشت، حلبچه و یا دمشق بوجود نمی آمد.

دبیر بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان گفت: امروز بچه های مسلمان پرچم دار صلح در سراسر کشور هستند و به همه دنیا اعلام می کنند که همه کودکان و نوجوانان دنیا خواستار صلح در دنیا هستند. شما کودکانی که امروز در این مراسم حضور دارید تنها نماینده کودکان و نوجوانان ایران و اصفهان نیستید، بلکه نماینده همه بچه های جهان هستید.

وی با اشاره به نامه ای که قرار است امروز توسط کودکان و نوجوانان ایرانی در دنیا از طریق اینترنت منتشر شود، گفت: از همه کودکان و نوجوانان سراسر دنیا می خواهم تا این نامه را امضا کرده و در اشتراک گذاری آن در فضای اینترنت ما را همراهی کنند.

مدیرعامل فارابی در ادامه به فرشی که امروز گره‌های آن زده می‌شود اشاره کرد و گفت: این فرش ظرف یک یا دو ماه آینده با نقشه‌ای که برای آن طراحی شده آماده می‌شود و تقدیم بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل خواهد شد. نامه کودکان دنیا در سایت‌ها قرار می‌گیرد و امیدواریم همه دانش‌آموزان با قرار گرفتن نامه بر روی سایت و انتشار آن تلاش کنند تا پیام صلح و دوستی‌شان به جهانیان ابلاغ شود. این نامه هر چه پربارتر باشد، چترهای صلح و مخالفت با خشونت علیه کودکان گسترده‌تر می‌شود.

میرعلایی گفت: بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان جزو شریف ترین جشنواره‌هایی است که در دنیا برگزار می شود.

در ادامه نامه کودکان دنیا خطاب به بان‌کی‌مون (دبیرکل سازمان ملل) توسط شایان گودرزی خوانده شد. این نامه که نسخه‌ای از آن بر روی استند تبلیغاتی به زبان انگلیسی و فارسی آماده شده بود، توسط دو نوجوان با لباس‌های سفید مقابل ساختمان کتابخانه مرکزی اصفهان نصب شد. این دو با لباس‌های سفید که روی آنها حلبچه و سردشت به نشانه صلح و دوستی در جهان و عدم استفاده از سلاح‌های شیمیایی حک شده بود.

در ادامه این مراسم یوجی ساساکی نماینده بنیاد ساساکی و خواهررزاده ساداکو ساساکی به روی صحنه آمد و درنای کاغذی ساخته دسته ساداکو ساساکی را به کودکان ایران تقدیم کرد. وی در خصوص علت کوچک بودن این درنا گفت: ساداکوی کوچک از هر کاغذی که بدست می آورد درنای کاغذی می ساخت، این درنا نیز از کاغذهای دارویی که ساداکو استفاده می کرد ساخته شده است.

همچنین سیروس حسن پور کارگردان سینما به نمایندگی از سینمای ایران پروانه زرین جشنواره را به یوجی ساساکی اهدا کرد. حسن پور در ادامه این مراسم اظهار امیدواری کرد که سال آینده فیلم سینمایی "درناهای کاغذی" را که فیلمی مشترک بین ایران و ژاپن است، به جشنواره فیلم کودک و نوجوان آماده کند.

در ادامه این مراسم یوجی ساساکی برادرزاده ساساکو ساداکی شعری در وصف ساداکو به زبان انگلیسی خواند. همچنین پیام شهردار هیروشیما رئیس سازمان ساداکو و پیام شهردار اوکیناوا در خصوص درنای کاغذی اهدا شده به ایران قرائت شد. در ادامه نیز خواهرزاده ساداکو، شعری را با عنوان "دعا" خواند.

میرعلایی از یوجی ساساکی، محمد بابک نماینده ایران و سیروس حسن پور خواست تا اولین گره فرش صلح را بزنند. اولین گره فرش را یک کودک زد و حسن‌پور دومین گره را زد. به ترتیب علی فروتن به عنوان نماینده هنرمندان برنامه‌ساز کودک و محمد بابکر به عنوان نماینده مردم حلبچه گره‌های این فرش را یکی پس از دیگری زدند.

در لحظات پایانی این برنامه مهمانان خارجی جشنواره نیز برای حضور در مراسم، وارد محوطه شدند. در انتهای مراسم با حضور دبیر جشنواره، نمایندگان بنیاد ساداکو، رایزن فرهنگی عراق، تعدادی از مهمانان خارجی جشنواره، امیر اسفندیاری و علی معلم، داوران خارجی نوجوان جشنواره پس از خواندن نامه به بان‌کی‌مون به زبان انگلیسی و فارسی توسط دو تن از نمایندگان هیئت داوران از تندیس درنای کاغذی پرده‌برداری شد. این تندیس جلوی ساختمان کتابخانه مرکزی واقع در میدان امام حسین (ع) اصفهان نصب شده است و مراسم با اجرای مارش نظامی و سرود ایران توسط فیتیله‌ای‌ها به پایان رسید.

ساداکو ساساکی در زمان بمباران اتمی هیروشیما دختر بچه‌ای دو ساله بوده که بعدها در ۱۱ سالگی براساس تشعشعات ناشی از بمباران شیمیایی، مبتلا به سرطان خون می‌شود. در بیمارستان، یکی از دوستان او برایش کاغذ و قیچی می‌آورد و می‌گوید افسانه‌ای قدیمی وجود دارد که اگر کسی هزار درنای کاغذی بسازد به همه آرزوهایش می‌رسد. البته ساداکو موفق می‌شود تنها ۷۰۰ درنا را بسازد و پس از آن، همه به یاد ساداکو شروع به ساخت درناهای کاغذی می‌کنند. بعدها بنیاد ساداکو تأسیس می‌شود و پس از آن درنای کاغذی به عنوان نمادی از صلح جهانی به کشور‌های ژاپن، آمریکا، هاوایی و سوئیس نصب شده است و ایران پنجمین کشوری است که این تندیس در آن قرار می‌گیرد.