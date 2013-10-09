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۱۷ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

وزیر ارشاد به دعوت بچه‌ها به اصفهان می‌رود

وزیر ارشاد به دعوت بچه‌ها به اصفهان می‌رود

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان حضور پیدا می کند.

مراسم اختتامیه بیست و هفتمین جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان جمعه شب 19 مهر ماه ساعت 19 در سالن نرگس شهر اصفهان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان سینمایی و مسئولان شهر اصفهان برگزار خواهد شد.

در جشن افتتاحیه بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان حجت‌الله ایوبی رییس سازمان سینمایی حضور داشت و حال با پیوستن وزیر فرهنگ به وی مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کودک با حضور دو مدیر عالی رتبه فرهنگی کشور برگزار می‌شود.

جشنواره فیلم کودک در حال حاضر در سینماهای شهر اصفهان برپاست و در سطح شهر نیز برنامه‌های متنوعی چون نصب مجسمه درنای کاغذی در یکی از میادین شهر، بادباک‌بازی، حضور بر کناره زاینده‌رود و دعای بچه‌ها برای پرآب شدن این رود و ...برگزار می‌شود.

کد مطلب 2152308

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