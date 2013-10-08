تلاش برای ارتقای بودجه تخصیصی استان مرکزی/ از اتلاف بیت المال جلوگیری می شود

محمدحسین مقیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری مهر بیان کرد: با کمک مسئولان، دست اندرکاران، نخبگان، ائمه جمعه و جماعات، نمایندگان محترم مردم در مجلس، اعضای شورای شهر و جوانان و زنان استان مرکزی باید استان را به جایگاه واقعی خود برسانیم و توسعه را در بخش های مختلف استان عملیاتی کنیم.

وی اتمام پروژه های برجای مانده را از اولویت های کاری خویش برشمرد و افزود: استفاده از ظرفیت پروژه های بهره برداری شده نیز به منظور استفاده صحیح از منابع باید مد نظر قرار گیرد.

مقیمی بر ارتقای بودجه استان مرکزی تاکید کرد و افزود: تلاش می کنیم که این استان سهم بیشتری از بودجه داشته باشد تا آهنگ توسعه با توجه به کاهش اعتبارات بودجه ای کشور، دچار کمبود نشود؛ بلکه افزایش نیز داشته باشد.

از اتلاف بیت المال جلوگیری می شود

وی نحوه استفاده از بودجه و خرج کرد آن را مهمتر از مقدار بودجه دانست و اضافه کرد: مدیریت بر بودجه های تخصیصی می تواند زمینه ای را افراهم کند که ضمن جلوگیری از اتلاف بیت المال، اعتبارات در مسیر خود هزینه شود و شاهد تسریع در راه اندازی پروژه های باشیم.

استاندار جدید مرکزی گفت: نیروی انسانی، به عنوان بازوی محرک بخش های مختلف می تواند سهم بسزایی در توسعه استان داشته باشد و با توجه به وجود نیروها و مدیران خبره و کارآمد می توان بارقه امید را در استان مرکزی روشن کرد.

وی تصریح کرد: باید به نظر کارشناسان اعتماد کنیم و با نظارت و پیگیری کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهیم.

