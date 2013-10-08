تشکیل کارگروه های بی نتیجه برای نفس کشیدن اراکی ها/ مطالبه ناتمام مردم از استاندار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، اراک جزو هشت شهر آلوده کشور است که با اعتراض هفتگی شنبه های مردم اراک در مرکز شهر، حل این آلودگی که سلامت مردم را به خطر انداخته جزو مطالبات فوری مردم شده است. تا آنجا که این خواسته از محافل مردمی و رسانه ای عبور کرده و به دست مسئولین رسیده است.

مسئولین استانی از نماینده تا استاندار و فرماندار نیز با بازدیدها و برگزاری جلساتی سعی در تدوین برنامه هایی برای نفس کشیدن مردم در هوایی پاک دارند. اما این سعی ها در هشت سال و هشت ماهه اخیر چندان رضایت بخش نبوده و هر روز آلودگی هوا بیشتر و بیشتر شده است تا حل مشکل اکنون به دولت تدبیر و امید سپرده شده است و اکنون مردم با انتخاب محمد حسین مقیمی به عنوان استاندار جدید استان مرکزی، این خواسته را از وی مطالبه می کنند.

انتقالی که تنها روی کاغذها جاخوش کرده است

علی اکبر شعبانی فرد استاندار پیشین مرکزی انتقال بخش آندسازی کارخانه آلومینیوم اراک به منطقه خیرآباد و به دنبال آن خروج تمام کارخانه ها از محدوده 30 کیلومتری شهر را از جمله طرح های مهم برای کاهش آلودگی هوای کلانشهر اراک می داند؛ انتقالی که چندسالی است از محدوده مصوبات جلسات بیرون نیامده و تنها روی کاغذها جاخوش کرده است.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک هم همین مسیر را طی کرد. طرحی ملی که در سال 1386 در جلسه هیات وزیران به تصویب رسید تا طرحی ضربتی باشد برای کاهش آلایندگی هوای اراک اما طرحی شد برای هواخوری مدیران. چراکه در این طرح قرار بود عبور و مرور شهری بهبود یابد، ناوگان حمل و نقل درون شهری توسعه یابد، صنایع ساماندهی شوند و فضای سبز ایجاد شود اما با نگاهی به محدوده شهر اراک می بینیم که عملا قرار نیست این اتفاقها اجرایی شود یا زمانی اجرا می شود که دیگر هوایی برای نفس کشیدن وجود نداشته باشد.

خشکسالی های پیاپی در پنج سال اخیر در استان مرکزی موجب افت سفره های زیرزمینی، از بین رفتن رطوبت خاک و افزایش فرسایش خاک اراک شده، فرسایشی که با وقوع گردبادها حجم بزرگی از ریزگردها را به فضای شهری اراک منتقل می کند. ریزگردهایی که به گفته امیر انصاری مدیر کل زیست محیطی استان مرکزی بخشی از آلودگی هوای اراک را تشکیل می دهد.

طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک طرحی برای هواخوری مدیران

گزارش های رسمی از مناطق مختلف استان حاکی از این است که میزان فرسایش بادی در هر هکتار خاک استان در سال ۱۵ تن است و این پدیده مخرب در تالاب کویری میقان به ۱۰۰ تن فرسایش بادی در هر هکتار از اراضی در سال می رسد و این درشرایط است که خشکسالی بر عرصه های کشور همسایه نیز تاثیر شدیدتری داشته و با کوچکترین باد، حجم وسیعی از ریزگرد به سمت کشور ما سرازیر می شود و به آلودگی اراک دامن می زند.

شعبانی فرد اما یکی از راهکارهایی که برای مهار ریزگردها و جبران کم آبی دشت اراک در دست انجام است را تعیین سهمیه و هدایت پساب های فاضلاب می داند و می گوید: اختصاص ۱۵۰ لیتر در ثانیه به تالاب میقان کلید حل مشکل بحران کنونی است.

وی می گوید: تالاب میقان اراک میراث ثبت شده زیست محیطی استان مرکزی است که ارزشهای بکر زیستی، اقتصادی و گردشگری دارد و باید در سایه مدیریت هوشمندانه و قوی از کانون بحران آلودگی هوا به قطب درآمدزا و موثر فرهنگی و زیستی ارتقا یابد.

وی بر ضابطه مندی تولید سولفات سدیم از ذخایر غنی معدنی این تالاب تاکید می کند و می افزاید: تردد خودروها منبع ۴۰ درصد آلایندگی هوای کلانشهر اراک است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز بخشی از آلودگی هوای اراک را ناشی از سوخت کوره های آجرپزی اراک می داند و می گوید: با گازرسانی به کوره های آجرپزی می شود جلوی این معضل را گرفت.

محمدحسن آصفری افزود: فعالیت کوره های آجرپزی آن هم در اطراف اراک بخشی از آلاینده گازی را در هوای این شهر انتشار می دهند که هرچه زودتر باید ساماندهی شوند.

مسئولان اظهار نظر می کنند و مردم اعتراض. چراکه به گفته دکتر فتح االه محقق عضو هیئت مدیره انجمن ملی سرطان در ایران آلودگی هوای اراک هر روز قربانیان بیشتری می گیرد و به نحوی که آمارها نشان می دهد سرطان ریه، مثانه و تیروئید سه سرطانی به شمار می رود که مبتلایان به آنها در استان مرکزی بیشتر از نرم کشوری است.

بسته شدن 387 دیگ آلوده کننده هوای اراک

فرماندار اراک هم با اشاره به معضل آلودگی هوای اراک از بسته شدن 387 دیگ آلوده کننده هوای اراک در شرکت آلومینیوم سازی خبر داد و گفت: این دیگها با حکم دادستانی پلمپ شده اند و برنامه ریزی برای بستن مابقی دیگهای شرکت آلومینیوم سازی نیز ادامه دارد.

مسلم پورقاسمیان تعداد دیگهای آلوده کننده در دست اقدام برای بستن را 50 دیگ عنوان کرد و به خبرنگار مهر گفت: به این شرکت برای احیا و نوسازی دیگهایی با آلودگی کمتر به کمک کشورهای مختلف مهلت داده شده است.

وی از افزایش اعتبار برای ساخت پلهای زیرگذر و روگذر شهر اراک برای کاهش آلودگی هوای اراک خبر داد و گفت: احداث 13 پل از سوی شهرداری مصوب شده بود که 5 پل در دست انجام است.

پورقاسمیان با بیان اینکه همچنین یکی از منابع آلودگی هوای اراک نیروگاه شازند بود که با پیگیرهای انجام شده سوخت آن از مازوت به گاز تبدیل شده است، ادامه داد: همچنین 20 واحد ذوب فلزات غیرمجاز در خیابان فراهان اراک که به آلودگی هوایی این شهر دامن می زدند بسته شده است.

آلودگی کوره های آجرپزی اراک

وی با تاکید بر آلودگی کوره های آجرپزی اراک تصریح کرد: طرح گازرسانی به کوره های آجرپزی نیز در دست اقدام است.

وی ادامه داد: حدود 40 کوره آجرپزی در اطراف شهر اراک قرار دارند که هوای شهر را آلوده می کنند که مقرر شده است از سال آینده با گازرسانی به این واحدها به جای مازوت از گاز استفاده کنند.

فرماندار اراک کمک به راه و شهرسازی برای انتقال مسیر حرکت ماشینهای سنگین را از دیگر فعالیتهای انجام شده در راستای کاهش آلودگی هوای اراک دانست و گفت: با اختصاص مسیر حاجی آباد به پتروشیمی به مسیر تردد تریلرها بخش اعظمی از آلودگی هوای ناشی از خودروها کاهش می یابد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اقدامات برای کاهش ریزگردهای شهر اراک درتالاب میقان برای کاهش آلایندگی های شهر اراک گفت: در تالاب میقان به علت خشکسالی های اخیر تقریبا آب ورودی صفر شده بود که مقرر شده است انتقال آب از پساب تصفیه خانه فاضلاب انجام گیرد.

وی اضافه کرد: از 750 لیتر در ثانیه پساب تصفیه شده فاضلاب حدود 150 لیتر در ثانیه برای احیای این کویر و تالاب استفاده می شود.

به گفته پورقاسمیان در حال حاضر لوله کشی آب برای این منطقه در حال انجام است و تا پایان سال به اتمام می رسد.

گرچه وعده هایی چون "خشکسالی تالاب میقان تا پایان سال حل می شود"، "تا 22بهمن ماه امسال گازرسانی به کوره های آجرپزی انجام می شود"، "تا هفته دیگر مابقی دیگهای آلوده کننده شرکت آلومینیوم سازی بسته می شوند" و صدها قول و مصوبه و جلسه دیگر، حرفهایی است که مردم را چشم انتظار حل آن کرده است. انتظاری که با سکانداری محمد حسین مقیمی استانداری جدید به یک مطالبه به حق از دولت تدبیر و امید مطرح می شود تا جلوی این سد سوراخ را قبل از شکسته شدن گرفته شود.

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گزارش: سمیه بصیرت