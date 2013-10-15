به گزارش خبرنگار مهر، این اردو با حضور شش بازیکن مورد نظر کادر فنی تیم ملی آغاز شده و بازیکنان زیر نظر مهدی رضایی، سرمربی تیم ملی خود را آماده حضور در مرحله سوم لیگ جهانی می‌کنند. مسابقات لیگ جهانی با حضور 12 تیم برتر جهان برگزار می‌شود که تاکنون دو مرحله آن در هند و تایلند انجام شده است.

مرحله سوم این رقابتها از تاریخ 8 تا 12 آبان ماه در مالزی برگزار می‌شود که تیم ملی کشورمان روز هفتم آبان به این کشور اعزام خواهد شد. تیم ملی کشورمان که برای نخستین بار در این رقابتهای معتبر حضور یافته در مراحل اول و دوم به ترتیب به مقام‌های ششم و هفتم جهان دست یافته است.

کادر فنی تیم ملی در این اردو از امیر خانی(گیلان)، رامین رامندی(قزوین)، محمد صفایی(کرمانشاه)، پدرام خداداد( کرمانشاه)، مهرداد جعفری(کرمانشاه) و حمید جعفری‌پور(فارس) دعوت به عمل آورده است.