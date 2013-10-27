اسامی تیم ملی سپک تاکرا اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رضایی سرمربی تیم ملی برای این دوره از رقابتها پدرام خداداد، مهرداد جعفری، محمد صفایی، رامین رامندی و امیر خانی(کاپیتان) را به عنوان بازیکنان تیم کشورمان معرفی کرده است. این تیم فردا دوشنبه راهی مالزی می‌شود. این رقابتها با حضور12 تیم برتر جهان از روز پنجشنبه 10 آبان ماه جاری آغازخواهد شد. مراسم قرعه‌کشی و گروه‌بندی این مسابقات روز چهارشنبه 9 آبان برگزار می‌شود.

تیم ملی سپک تاکرای کشورمان در مرحله نخست لیگ جهانی که در هند برگزار شد به مقام ششم دست یافت و در مرحله دوم در تایلند در جایگاه هفتم قرار گرفت. تیم‌های تایلند، مالزی، کره جنوبی، اندونزی، سنگاپور، ژاپن، برونئی، فیلیپین، هند، آمریکا، میانمار و ایران حضور دارند.