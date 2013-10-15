به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از مشخص شدن این موضوع که آژانس امنیت ملی آمریکا اطلاعات جمع آوری شده از فعالیت های آنلاین کاربران را بدون هیچ دلیل خاصی برای دست کم یک سال نگهداری می کند امروز سه شنبه اعلام شده که این نهاد جاسوسی به ای میل میلیون ها کاربر اینترنت دسترسی داشته و اطلاعات موجود در آدرس بوک (دفترچه آدرس) این کاربران کاملا در اختیار آژانس های اطلاعاتی آمریکا قرار دارد.

خبرگزاری فرانسه در این رابطه می نویسد : آژانس امنیت ملی آمریکا در حال جمع آوری اطلاعات موجود در ای میل و مسنجرها (پیام بر، نرم افزار ارسال و دریافت پیام های فوری) صدها میلیون کاربر اینترنت از سراسر جهان است و بدین وسیله آدرس بوک ای میل های این افراد کاملا در اختیار آژانس های جاسوسی ایالات متحده قرار دارد.

واشنگتن پست نیز در این رابطه می نویسد : بر اساس برنامه جمع آوری اطلاعات، اطلاعات موجود در آدرس بوک ها و افرادی که ای میل برای آنها ارسال می شود جمع آوری شده و ذخیره می شوند.

این موارد با توجه به اسناد جدیدی که توسط "ادوارد اسنودن" مامور سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) در اختیار روزنامه واشنگتن پست قرار گرفته، افشا شده است.

در بخشی از این اسناد آمده که در هر سال اطلاعات بیش از 260 میلیون کاربر توسط آژانس امنیت ملی آمریکا جمع آوری می شود. این در حالی است که آژانس امنیت ملی آمریکا از اظهار نظر و یا پاسخگویی در مورد این گزارش خودداری کرده است.

پیشتر اغلب مقامات دولت آمریکا از برنامه جاسوسی گسترده آژانس امنیت ملی این کشور که به پریسم شهرت دارد، دفاع کرده و آن را برای حفظ امنیت ایالات متحده ضروری دانسته بودند.