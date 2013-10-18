اسناد محرمانه آمریکا را به روسیه و یا چین نداده ام 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، "ادوارد اسنودن" با بیان این مطلب در ادامه گفت : هیچ گونه سند محرمانه ای از فعالیت های آژانس امنیت ملی آمریکا را در اختیار روسیه و یا نهادهای اطلاعاتی چین قرار نداده ام.

وی در ادامه افزود : روسیه نمی تواند به اسنادی که من از فعالیت های آژانس امنیت ملی آمریکا در اختیار دارم، دسترسی داشته باشد.

اسنودن همچنین اعلام کرد که تمام اسناد خود در خصوص جاسوسی آمریکا از کشورهای مختلف را زمانی که در هنگ کنگ اقامت داشت در اختیار روزنامه نگاران قرار داده است.

کارمند سابق سازمان سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا همچنین گفت : من از این اسناد کپی تهیه نکرده و آنها را در اختیار روسیه قرار نداده ام چون این کار بر خلاف منافع ملی آمریکاست.

اسنودن از چهار ماه قبل با فرار به هنگ کنگ اقدام به افشای اسناد محرمانه ای در خصوص جاسوسی آژانس امنیتی ملی آمریکا از شهروندان آمریکایی و همچنین کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی کرد.

فشارهای آمریکا بر هنگ کنگ برای تحویل اسنودن موجب شد که او به روسیه فرار کند و پس از کش و قوس های فراوان و درخواست پناهندگی از کشورهای مختلف سرانجام توانست به صورت موقت در روسیه اقامت کند.