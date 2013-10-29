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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۰:۲۷

117هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان محلات به بنیاد مسکن واگذار شد

117هکتار از اراضی منابع طبیعی شهرستان محلات به بنیاد مسکن واگذار شد

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محلات از واگذاری 117هکتار از اراضی منابع طبیعی این شهرستان به بنیاد مسکن خبر داد.

داوود طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تاکنون 117هکتار از اراضی ملی واقع در طرح هادی مصوب به روستای ورین، خورهه، عیسی آباد، لریجان، نخجیروان، جودان، بزیجان، کوه سفید، امیرآباد وشهر نیمور اختصاص یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا به استناد ماده 44 آئین نامه اجرایی آن، این  اراضی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان محلات واگذار و اسنادآن تنظیم و تحویل شده است که از این به بعد مدیریت و واگذاری اراضی مذکور توسط بنیاد مسکن به متقاضیان صورت می گیرد.

شهرستان محلات یک و هفت درصد استان مرکزی را شمال می شود و دارای نقاط شهری محلات و نیمور است.

 

 

 

کد مطلب 2164730

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