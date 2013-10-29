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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۴۵

حبیب نژاد:

کل مزارع پرورش ماهیان خاویاری مازندران مجهز به تجهیزات آبزی پروری است

کل مزارع پرورش ماهیان خاویاری مازندران مجهز به تجهیزات آبزی پروری است

بابلسر - خبرگزاری مهر: مدیر کل شیلات مازندران گفت: تا کنون حدود 95 درصد از مزارع سردآبی، 50 درصد از مزارع گرمابی و 100 درصد از مزارع پرورش ماهیان خاویاری استان مجهز به تجهیزات آبزی پروری است .

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر سه شنبه در نشست با آبزی پروران استان با تاکید بر نقش مکانیزاسیون در افزایش 25 درصدی تولید آبزیان پرورشی در مازندران افزود: افزایش تولید در واحد سطح و ارتقاء بهره وری از سیاست های راهبردی شیلات مازندران است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه مکانیزاسیون در صنعت آبزی پروری عبارت است از: فرآیند تغییرات کیفی در واحدهای تولید آبزیان با استفاده از ادوات، تجهیزات و فن آوری پیشرفته در راستای ارتقاء بهره وری، به نقش مکانیزاسیون در آبزی پروری اشاره کرد و افزود: توسعه مکانیزاسیون علاوه بر افزایش تولید موجب ارتقاء کیفیت محصول شده و به دنبال آن ارتقاء کیفیت به همراه افزایش تولید توسعه پایدار را به همراه دارد.
 
مدیرکل شیلات مازندران گفت: مدیریت علمی و کارآمد، بهره گیری از پتانسیل و امکانات موجود افزایش تولید و ارتقاء بهره وری را به همراه دارد.
 
حبیب نژاد عنوان کرد: بر طبق بررسی به عمل آمده حدود چهار هزار و 300 دستگاه هوادهی، 59 دستگاه درام فیلتر، 60 متر مربع مدیا در سطح 6 مزرعه، دو دستگاه مولد اکسیژن خالص،24 دستگاه خروجی دوگانه،41 دستگاه ازون و  UV (یو وی ) در سطح مزارع پرورش ماهی استان نصب و در حال بهره برداری است.
 
این مسئول در ادامه با بیان اینکه تجهیزات آبزی پروری نقش بسزایی در بهبود کیفیت آب دارد، تصریح کرد: همواره محیط اکوسیستم آبی با ایجاد شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی برای رشد بهتر ماهی مناسب است.
 
مدیر کل شیلات مازندران اضافه کرد: تجهیزات مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی مازندران نیز نقش بسزایی در افزایش تولید داشته است.
 
حبیب نژاد ازافزایش تولید 25 درصدی آبزیان پرورشی مازندران به روش مکانیزاسیون خبر داد و گفت: این رقم حدود  15 هزار تن است.
کد مطلب 2165052

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