کل مزارع پرورش ماهیان خاویاری مازندران مجهز به تجهیزات آبزی پروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حبیب نژاد ظهر سه شنبه در نشست با آبزی پروران استان با تاکید بر نقش مکانیزاسیون در افزایش 25 درصدی تولید آبزیان پرورشی در مازندران افزود: افزایش تولید در واحد سطح و ارتقاء بهره وری از سیاست های راهبردی شیلات مازندران است.

وی در ادامه با بیان اینکه مکانیزاسیون در صنعت آبزی پروری عبارت است از: فرآیند تغییرات کیفی در واحدهای تولید آبزیان با استفاده از ادوات، تجهیزات و فن آوری پیشرفته در راستای ارتقاء بهره وری، به نقش مکانیزاسیون در آبزی پروری اشاره کرد و افزود: توسعه مکانیزاسیون علاوه بر افزایش تولید موجب ارتقاء کیفیت محصول شده و به دنبال آن ارتقاء کیفیت به همراه افزایش تولید توسعه پایدار را به همراه دارد.

مدیرکل شیلات مازندران گفت: مدیریت علمی و کارآمد، بهره گیری از پتانسیل و امکانات موجود افزایش تولید و ارتقاء بهره وری را به همراه دارد.

حبیب نژاد عنوان کرد: بر طبق بررسی به عمل آمده حدود چهار هزار و 300 دستگاه هوادهی، 59 دستگاه درام فیلتر، 60 متر مربع مدیا در سطح 6 مزرعه، دو دستگاه مولد اکسیژن خالص،24 دستگاه خروجی دوگانه،41 دستگاه ازون و UV (یو وی ) در سطح مزارع پرورش ماهی استان نصب و در حال بهره برداری است.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه تجهیزات آبزی پروری نقش بسزایی در بهبود کیفیت آب دارد، تصریح کرد: همواره محیط اکوسیستم آبی با ایجاد شرایط مطلوب فیزیکی و شیمیایی برای رشد بهتر ماهی مناسب است.

مدیر کل شیلات مازندران اضافه کرد: تجهیزات مورد استفاده در مزارع پرورش ماهی مازندران نیز نقش بسزایی در افزایش تولید داشته است.

حبیب نژاد ازافزایش تولید 25 درصدی آبزیان پرورشی مازندران به روش مکانیزاسیون خبر داد و گفت: این رقم حدود 15 هزار تن است.