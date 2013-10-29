به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یکشانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 15 عصر امروز سهشنبه با برگزاری دو مسابقه همزمان پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم نفت تهران شکست برابر پارسه تهران را در وقتهای اضافه با پیروزی عوض کرد تا حریف ذوبآهن در مرحله بعدی جام شود.
در دیگر بازی این مرحله، ملوان بندرانزلی با تک گل "شاهین ثاقبی" به جمع 16 تیم برتر جام راه یافت و در مرحله بعدی باید به مصاف برنده دیدار استقلال تهران با کاسپین قزوین برود.
نتایج این دیدارها به شرح زیر است:
* نفت تهران 3 - پارسه تهران یک
گلها: محمد امین حاج محمدی (76)، علی قربانی (102) و رسول نویدکیا (114) برای نفت - محمد پروین (48) برای پارسه
* ملوان بندرانزلی یک - مس رفسنجان صفر
گل: شاهین ثاقبی (97) برای ملوان
اخراج: علی علیزاده (105) از مس رفسنجان
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