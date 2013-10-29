به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از تساوی یک بر یک عصر سه‌شنبه تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی، ضمن بیان این مطلب افزود: باید از بازیکنانم تشکر کنم که خیلی خوب بازی کردند و اگر کمی خودباوری داشتند با سه امتیاز این دیدار را کسب می کردند. برای سه امتیاز آمده بودیم اما مثل بازی‌های قبل موقعیت‌ها را خراب کردیم. با این حال یک امتیاز گرفتن از استقلال برای ما خوب است.

وی ادامه داد: ما در جریان بازی سعی کردیم مهره های کارساز استقلال را از کار بیندازیم که موفق بودیم. در طول 90 دقیقه استقلال کلا صاحب دو موقعیت شد. از هواداران استقلال و هواداران مس کرمان تشکر می کنم و امیدوارم از دیدن این بازی لذت برده باشند. جای تاسف دارد که فرهاد مجیدی در این شرایط از فوتبال خداحافظی کرد. من در جریان جزئیات این ماجرا نیستم اما شاید حق داشته باشد. مجیدی یک بازیکن کارساز است که می توانست تا پایان فصل صبر کند و هواداران را بیشتر راضی نگه دارد.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان در مورد شرایط آینده این تیم نیز گفت: ما در این شرایط نخواهیم ماند. من به آینده مس کرمان امیدوارم و اگر این امیدواری را نداشتم کار را در اختیار نمی گرفتم. همه باید دست در دست هم بدهند تا مس کرمان شرایط خوبی داشته باشد و بتواند از وضعیتی که دارد خارج شود.

وی با بیان اینکه به احترام هواداران استقلال 90 دقیقه روی نیمکت نشسته است در مورد تشویق های آنها گفت: فکر نمی کنم استقلالی ها مظلومی را فراموش کنند شاید برخی تلاش می کنند که این اتفاق بیفتد اما بعید می دانم هواداران این کار را بکنند. من 30 سال برای استقلال کار کردم و اینطور نبود که بروم پشت جام ها قایم شویم و سینه مان را مقابل هواداران ستبر کنیم.

مظلومی در مورد خداحافظی قبلی مجیدی که در زمان مربیگری او رخ داده بود، گفت: آن موقع مجیدی خداحافظی نکرد و به خاطر مشکلی که داشت، از تیم جدا شد. امیدوارم اتفاقی که برای ما رخ داد و قهرمانی را از دست دادیم این بار برای استقلال رخ ندهد.