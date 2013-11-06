به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان در پایان همایش علم و فوتبال که چهارشنبه شب در سالن همایش های صداوسیما برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: ما درباره خلیج فارس هیچ صحبتی با بلاتر نداشتیم ولی در جلسه امروز درباره پول های بلوکه شده گفتگوهایی انجام دادیم. با این حال حل این مسئله دست بلاتر نیست.

وی درباره درخواست ایران برای میزبانی جام ملت ها و درخواست کمک از فیفا در این باره گفت: در جلسه امروز با رئیس جمهور این موضوع مطرح شد و آقای روحانی هم از میزبانی ایران در جام ملت ها به شدت حمایت کردند.

علی کفاشیان درباره اینکه ورزشگاه های ایران امکانات و شرایط میزبانی از جام ملت ها را ندارند گفت: ما 12 ورزشگاه درجه A داریم که می توانیم مسابقات بین المللی را برگزار کنیم.

وی در پاسخ به این پرسش که ورزشگاه های ما واقعا درجه A نیستند گفت: اصلا بحث A نیست بلکه ورزشگاه های ما A بعلاوه یک دارند و می توانیم از عهده میزبانی جام ملت های آسیا بربیاییم.