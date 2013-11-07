به گزارش خبرگزاری مهر، ضیافت شام فدراسیون فوتبال چهارشنبه شب و پس از افتتاح رسمی همایش علم و فوتبال در برج میلاد برگزار شد که در این مراسم مسئولان فدراسیون فوتبال، فیفا، کنفدراسیون فوتبال آسیا، وزارت ورزش و جوانان و سفرای برخی از کشورها حضور داشتند. این میهمانی با بازدید بلاتر و شیخ سلمان و هیات همراه ایشان از برج میلاد و نمایشگاه صنایع دستی ایران آغاز شد.

از نکات جالب توجه در این میهمانی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- سفرای کشورهای برزیل، ایتالیا، بحرین، سوئیس، قطر و بحرین در این مراسم حضور داشتند.

- در این مراسم از يک فرش در حال بافت که به مناسبت حضور ایران در جام جهانی تهیه می‌شود، رونمایی شد.

- پس از صرف شام و بلاتر و کی روش با هم دیدار و دقایق کوتاهی را با هم گفت و گو کردند.

- بازار گرفتن عکس یادگاری در پایان مراسم با رئیس فیفا داغ بود.

سپ بلاتر و شیخ سلمان که برای حضور در همایش علم و فوتبال به تهران سفر کرده اند، امروز برنامه هایی دیگری را در دستور کار دارند و بعد از حضور در نشست های خبری که برای آنها در نظر گرفته شده است، ایران را ترک خواهند کرد.