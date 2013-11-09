ما نیاز به حسابرسی داریم یا سازندگان این برنامه/ فردی که به در کوبید از عوامل خودشان بود!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، علی کفاشیان در خصوص حضورش در برنامه تلویزیونی پنجشنبه شب ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: به رسم هميشگی حضور در برنامه‌های تلویزیونی با من تماس گرفتند و از من خواستند در خصوص حضور سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و دستاوردهای سفر ایشان به ايران در اين برنامه حضور پيدا کنم.

وی افزود: من هم با وجود اینکه حضورم در ميهمانی رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا و با وجود خستگی يک ماهه از برنامه‌ریزی برای حضور ايشان در تهران و به جهت اينکه خود را موظف به پاسخگویی به مردم و اهالی فوتبال ايران می‌دانم در اين برنامه حاضر شدم و جالب اينجاست که از من خواستند راس ساعت 23:30 در این برنامه حضور پیدا کنم و زمانی که به اين برنامه رفتم، دقیقا در استودیو متوجه شدم که قرار است نفرات متعددی پیش روی من قرار بگیرند و من را در يک عمل انجام شده قرار دادند، درست در زمان شروع برنامه.

رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین ادامه داد: همه اهالی ورزش و مردم عزیز ایران می‌دانند که من همواره پاسخگو بودم و به خاطر اتفاقاتی که افتاد چه به خاطر بی‌حرمتی‌ها به اهالی ورزش فوتبال و همچنین ترک این برنامه، از جانب خودم از همه عذرخواهی می‌کنم و زمانی که متوجه شدم که به دلیل بی‌اخلاقی‌ها، بی‌حرمتی‌ها و ناهماهنگی به وجود آمده توجیهی برای پاسخگویی به بی‌اخلاقی‌ها نداشتم، اين برنامه را ترک کردم.

وی در ادامه یادآور شد: همانطور که گفتم پیش از حضور در هر برنامه تلویزیونی از موضوعات آن پرس و جو می‌کنم تا بتوانم با جمع آوری اطلاعات درست، پاسخگوی سوالات باشم اما در این برنامه تلویزیونی برای حضور بلاتر به ایران از من دعوت به عمل آمد، اما در خصوص موضوعات دیگری صحبت شد و محتوای بحث شفافیت گزارش مالی و بودجه فدراسیون برای سال آینده بود که درمجمع ارائه شده بود.

کفاشیان خاطرنشان کرد: ما منکر آن نیستیم که در جمع آوری اطلاعات این بخش اشتباه و یا سهل انگاری صورت گرفته بود و در همان زمان برگزاری مجمع نیز بدون هیچگونه مقاومتی و بدون سرپوش گذاشتن، مطالب را پذیرفتیم و با تعیین یک گروه شش نفره مقرر شد گزارشات به طور کامل بررسی و در ادامه به اعضای محترم مجمع ارائه شود. اما باید بگویم کمتر مجموعه‌ای در فوتبال و خارج از آن مانند ما قدرت پذیرش ایرادات را داشته و بسیاری از مجموعه‌های فوتبالی را م‌‎شناسم که با وجود اشتباهات، حاضر به پذیرش آنها نسیتند اما به لطف اساسنامه مدرن و به روز فوتبال، خود را موظف به شفاف سازی و دادن گزارش به اعضای مجمع می دانیم.

وی در ادامه افزود: ما در تمامی مسایل فدراسیون فوتبال از جمله گزارش مالی شفاف هستيم ولی آیا آنهایی که به اين شفافیت ما ايراد می‌گيرند و یا در رسانه‌ها به آن می‌پردارند، خودشان هم در مورد مسائل مالی شفافیت لازم را دارند؟ عوامل اين برنامه به جای پرداختن به عملکرد واقعی فدراسیون موضوعات دیگری را که در مجمع به جهت رفع اشکال مطروحه تصميم گیری شده است را با ادبیات ناصواب مطرح می‌کنند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه افزود: جالب اینجاست که در جایی در خصوص شفافیت مالی از ما انتقاد کردند که سوالات ما در مورد حق طبیعی فوتبال که حق پخش تلویزیونی است را باتوجه به اعتراضات متعدد بدون پاسخ گذاشته‌اند و از سویی دیگر به برنامه‌هایی در صدا و سیما اجازه فعالیت و نقد فوتبال را می‌دهند که هیچگونه گزینش و یا نظارتی بر فعالیت و انتخاب افراد آنها نداشته و به هر کسی به راحتی اجازه می‌دهند که با حضور از میهمانانی که شرایطشان بر همه اهالی فوتبال مشخص است، برنامه را اداره کنند.

وی خاطرنشان کرد: همين جا اعلام می‌کنم به فدراسیون فوتبال که به صورت رسمی در ایران فعالیت می‌کند، اجازه برنامه‌سازی و یا دادن حق طبیعی آنرا نمی‌دهند و از سوی دیگر به راحتی به افرادی با اهداف خاص اجازه ساختن برنامه می‌دهند. باید بدانید که ما هم حاضریم با پرداخت هزینه‌های متعارف ساخت برنامه از طریق معمول و سایر موارد برنامه‌ای به نام فدراسیون فوتبال در صدا و سیما داشته باشیم.

کفاشیان افزود: اما نه تنها به ما این اجازه را نمی‌دهند بلکه حق پخش تلویزیونی که یکی از منابع اصلی درآمد در فوتبال جهان است را به ما نمی‌دهند و به یک عده از افراد بدون گزینش و تائید صلاحیت اجازه ساخت برنامه و جذب اسپانسر را می‌دهند که به نظرم باید مراجع حسابرسی با دقت و حساسیت این برنامه‌ها را بررسی کنند تا مشخص شود که ما نیاز به حسابرسی داریم یا سازندگان این برنامه ها و ذینفعان آن.

وی در ادامه به حضور بلاتر در ایران اشاره و تاکید کرد: جالب اینجاست که در زمانی که همه دنیا و همه شبکه های تلویزیونی خارج از کشور به موضوع حضور بلاتر در ایران اشاره می‌کنند و بسیاری از مسائل مهم فوتبال ایران از قبیل پول بلوکه شده، دادن یک کرسی دیگر به ایران در فیفا، ادای احترام بلاتر به شهدای جنگ تحمیلی ایران، مساله حجاب بانوان مسلمان در فوتبال، جلسات متعدد رئیس فیفا با مسئولان نظام از جمله ریاست محترم جمهور، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ریاست محترم سازمان محیط زیست و همچنین معاونت اجرایی و سرپرست وزارت ورزش و جوانان و موضوعات مهم پیرامون آنها و مشارکت ایران در میزبانی جام جهانی 2022 می‌پردازند.

رئیس فدراسیون فوتبال اضافه کرد: این برنامه تلویزیونی که هیچ نظارتی روی آن نیست، دقیقا در زمان حضور بلاتر به موضوعاتی که پیش از این در خصوص آن توضیح داده شده است، می پردازد که دو دلیل برای آن بیشتر متصور نیستیم. نگاه خوش بینانه این است که سازندگان این برنامه هیچگونه اطلاعی از موضوعات روز فوتبال ایران ندارند و نگاه دیگر این است که با برنامه سفارشی می‌خواهند با مطرح کردن این مسائل و طراحی یک سناریو این اتفاق مهم را تحت الشعاع قرار دهند و .... .

وی با ابراز ناراحتی از بی‌حرمتی به افراد در این برنامه تلویزیونی یادآور شد: نمی‌دانم چگونه به خود اجازه می‌دهند به افرادی که به اندازه سن ایشان سابقه فعالیت در ورزش فوتبال را دارند، اهانت کنند. خانواده فوتبال و افراد آن برای همه مشخص هستند، از بنده تا اعضای هیات رئیسه گرفته تا نواب رئیس که همه منتخب مجمع هستند و اعضای محترم مجمع فدراسیون ارتباط نزدیکی با ایشان دارند و به نظرم زیر سوال بردن این افراد که خود منتخب مجمع هستند، زیر سوال بردن اعضای مستقل مجمع است که اکثر آنها توسط ارگان‌هایی غیر از فدراسیون فوتبال ارائه می‌شود.

علی کفاشیان ادامه داد: چرا که مجمع فدراسیون 76 عضو دارد و بسیار از آنها اعضای باشگاه‌ها هستند. در برنامه پنجشنبه شب به یک موضوع اشاره شد و در شلوغی برنامه به آن پرداخته نشد و آنهم اشاره به اعضای هیات‌های فوتبال استان‌ها است که نه تنها از استان خود بلکه از فدراسیون فوتبال هم هیچ حقوقی نمی‌گیرند و در این برنامه به این عزیزان تهمت زده شد که به خاطر 2 میلیون تومان که بابت رفت و آمد آنها بوده و بابت چند جلسه است، تهمت زده شد. در حالی که باید از اعضای مجمع و هیات‌های فوتبال استانها عذرخواهی کنند. البته ساخت اینگونه برنامه ‌ها با هدف قبلی و به صورت سفارشی است و مشخص است چه منافعی برای سازندگان آن خواهد داشت.

وی در ادامه بیان کرد: جالب است کسانی ابراز نگرانی از این موضوع می‌کنند که در زمان حضور بلاتر در ایران نه تنها کمکی به ما نکردند بلکه با دروغ پردازی و سنگ اندازی جلوی پای فدراسیون فوتبال، مانع از انجام بسیاری از خواسته‌های ما شدند. به عنوان مثال در برنامه پنجشنبه شب نشان داده شد که فردی با کوبیدن به درب ورودی سالن همایش خواستار ورود به سالن برای شرکت در مراسم افتتاحیه است که این فرد خود از عوامل همین برنامه بود و می‌خواست با اینکار بی‌نظمی در مراسم را به افراد القا کند .

رئیس فدراسیون فوتبال در این خصوص اضافه کرد: در حالی که خوشبختانه با همکاری خوب شبکه ورزش و مدیریت آن در پخش زنده تلویزیونی، همه دیدند که مراسم ما در داخل سالن با چه نظم و انسجام خاصی برگزار شد و در زمانی که همه شبکه‌‎های خارجی اعم از شبکه‌های معاند به موضوعاتی که در بالا اشاره کردم، پرداختند، این افراد به دنبال تشویش اذهان عمومی بودند، بدون آن که توجهی به بازتاب این اقدام زشتشان در مجامع بین المللی داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: همه باید بدانند که فدراسیون فوتبال اخلاق گرایی، رعایت ادب و احترام به حقوق افراد و تقوا را پیشه کار خود کرده و هیچگاه به دنبال نقد گذشته فوتبال نبوده و با انجام اقدامات اصولی در زمینه فوتبال پایه مانند حضور همه رده‌های سنی پایه در مسابقات نهایی رقابتهای آسیایی و جام جهانی اعم از فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی، می‌خواهید نقشه راه درستی را برای فوتبال ایران متصور شود و هیچگاه به دنبال تخریب نبوده‌ایم چرا که تخریب فدراسیون فوتبال چه در این زمان و چه در زمان گذشته، موجب تخریب و تضعیف آن می‌شود و یک فدراسیون ضعیف نمی‌تواند قدرتی در انجام فعالیتهای خود داشته باشد و از همه مهمتر فوتبال کشور است و همه بايد با تلاش در هر بخش آن به کمک فوتبال ايران بیايد تا بتوانیم آینده درستی را برای فوتبال کشور متصور شویم.

علی کفاشیان در پايان گفت: در پایان می‌خواهم تشکر کنم از همه رسانه‌هایی که در این مدت به ما کمک کردند تا اقدامات خوب و اثرات مثبت برگزاری همایش علم و فوتبال را به سمع و نظر مردم برسانیم، تا جایی که رئیس فدراسیون جهانی فوتبال و رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا از ما خواستند که نه تنها این همایش را هر چهار سال به صورت بین‌المللی برگزار کنیم بلکه هر دوسال یکبار این همایش را به صورت ملی در کشور برگزار کنیم و با افزایش و رشد دانش فوتبال کشور و توجه به فوتبال پایه، دیگر در آینده دغدغه‌ای برای حضور در جام جهانی و یا موفقیت‌های دیگر را نداشته باشیم. بديهی است در ادامه حق قانونی خود می‌دانیم تا از طریق مراجع قضایی ذیربط در خصوص اهانت‌ها و اکاذیب منتشره در اين برنامه پيگيری‌های لازم را به عمل آوریم.