محمود گودرزی چهارمین پیشنهاد روحانی برای وزارت ورزش و جوانان/ رای اعتماد یکشنبه آینده

به گزارش خبرنگار مهر ، علی لاریجانی رئیس مجلس در پی عدم رای اعتماد مجلس به نصرالله سجادی سومین وزیر پیشنهادی روحانی برای وزارتخانه ورزش و جوانان در جلسه علنی مجلس خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهور ، محمود گودرزی را به عنوان وزیر بعدی پیشنهادی معرفی کرده است.

وی همچنین اعلام کرد که جلسه رای اعتماد به گودرزی یکشنبه هفته آینده برگزار می شود .

رئیس مجلس در پاسخ به اعتراض نمیاندگان که تاکید داشتند هفته آینده هفته تعطیلی مجلس است ، گفت : طبق آیین نامه داخلی مجلس جلسه رای اعتماد باید حد اکثر ده روز پس از معرفی وزیر پیشنهادی برگزار شود.

لاریجانی اعلام کرد که بیوگرافی گودرزی امروز در اختیار نمایندگان مجلس قرار می گیرد.

به گزارش مهر بخشی از سوابق گودرزی به این شرح است:

سوابق اجرائی ومسئو لیت ها:

۱. رئیس فدراسیون تیراندازی کشور ۶۱-۵۹

۲. معاون فنی سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از سال ۶۱-۵۹

۳. مسئول تربیت بدنی جهاد دانشگاهی ۶۸- ۱۳۶۳



۴. مدیر کل تربیت بدنی دانشگاه تهران - ۹ سال

۵. مشارکت در بنیان گذاری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران

۶. معاون اداری و مالی دانشکده تربیت بدنی (۷سال)

۷. مشاور آموزشی و تحقیقاتی رئیس سازمان تربیت بدنی۶۵-۶۴

۸. بنیانگذار انستیتوی تربیت داوران و مربیان کشور

۹. رییس دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران (باراول۱۳۷۶به مدت ۵ سال)

۱۰. راه اندازی و بنیانگذاری اولین مجله علمی پژوهشی ورزش (حرکت) در ایران

۱۱. مجری احداث طرحهای عمرانی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران

۱۲. بنیانگذار و سردبیر نشریه علمی آموزشی ورزش، دانشگاه، انقلاب (جهاد دانشگاهی) سال ۱۳۶۵

۱۳. معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه

۱۴. تاسیس ۴ نشریه علمی پژوهشی و مدیر مسئول نشریه علمی پژوهشی

۱۵. بنیان گذار و سردبیر ژورنال بین‌المللی WJSS

۱۶. معاون آموزشی پژوهشی پردیس علوم اجتماعی ورفتاری دانشگاه تهران

۱۷. رئیس انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

۱۸. رئیس دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه تهران

عضویت در مجامع داخلی و بین المللی

۱. عضو شورای بازنگری طرح جامع ورزش کشور

۲. عضو انجمن علمی تربیت بدنی

۳. عضو هیئت موسس انجمن ورزشی نویسان ایران

۴. عضو انجمن جهانی خبرنگاران ورزشی (AIPS)



۵. ناظر بر طرح جامع ورزش کشور

۶. عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۷. عضو شورایعالی ورزش دانشگاه تهران

عضویت در هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی داخلی وبین المللی