شانس بیشتر پرتغال نسبت به سوئد/ فرانسه مراقب ضد حملات اوکراین باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، ونگر که علاوه بر مربیگری در عرصه یادداشت نویسی و کارشناسی فوتبال هم فعالیت می کند رقابتهای مرحله پلی آف مقدماتی جام جهانی در منطقه اروپا را این طور تحلیل کرده است:

پرتغال- سوئد

کریستیانو رونالدو و زلاتان ایبراهیموویچ وقتی دو تیم پرتغال و سوئد جمعه شب به مصاف هم بروند با یکدیگر مقایسه خواهند شد. اما ابتدا می خواهم دو تیم را با هم مقایسه کنم و فکر می کنم پرتغال تیم قوی تر این جدال است. پرتغال تیم کامل تری است و بازیکنان آن خلاقیت بیشتری دارند و در مجموع می توانم بگویم آنها شانس بیشتری برای صعود به جام جهانی دارند.

برای من هیچ برتری بین زلاتان و رونالدو وجود ندارد. برای من فوتبال اهمیت دارد و دوست دارم تیمی که شایستگی بیشتری دارد پیروز شود. اما این حقیقت را هم قبول دارم که جام جهانی بدون رونالدو یا ایبراهیموویچ چیزی کم دارد.

اوکراین - فرانسه

فرانسه مقابل اوکراین به دو دلیل شانس بیشتری برای صعود به جام جهانی دارد؛ اول اینکه فرانسه بازیکنان در سطح ملی بیشتری نسبت به اوکراین دارد، دوم اینکه فرانسه دیدار برگشت را در خانه خود برگزار خواهد کرد و به همین دلیل آنها دقیقا می دانند چه چیزی باقی مانده که باید در دیدار برگشت آن را انجام دهند.

باید امیدوار بود برای این یک بار تمام مردم کشور فرانسه پشت تیم ملی شان باشند و این تیم را حمایت کنند. اما باید این هشدار را هم به فرانسه داد که بازیکنانی مثل کونوپلیانکا و یارمولنکو در تیم ملی اوکراین وجود دارند که در دیدار برگشت در پاریس روی ضد حملات بسیار بسیار خطرناک خواهند بود.

اوکراین تیم با روحیه است که در ضد حملات بسیار پرقدرت است، فکر می کنم آنها در 8 بازی اخیر خود هیچ شکستی را تجربه نکرده اند. بنابراین فرانسوی ها نباید از هم اکنون خود را پیروز و صعود کرده بدانند، آنها باید تمرکز خود را روی مهار کونوپلیانکا و یارمولنکو معطوف کنند.

ایسلند - کرواسی

کرواسی تیمی است که بالاخره از شر ایگور استیماچ سرمربی خود راحت شد و اکنون نیکو کواچ را روی نیمکت خود می بیند. ایسلند تیمی که کروات ها باید رو در روی آنها قرار بگیرند تیمی شگفتی ساز بود و حضور آنها در این مرحله کمی تعجب برانگیز است.

در دیدارهای زیر 21 سال اروپا فرانسه به سختی از سد ایسلند گذشت این در حالی است که 10 سال پیش فاصله بسیار زیادی بین این دو تیم بود. بنابراین این کشورها روی فوتبال خود کار کرده اند، آنها بازیکنانی با پتانسل تاکتیکی خوبی پرورش داده اند و اکنون هم نتیجه آن را گرفته اند. بنابراین کار برای کرواسی سخت تر از آن چیزی است که ما فکرش را می کنیم.

یونان - رومانی

از نظر من جدال رومانی و یونان یک جدال 50-50 است و هر دو تیم به یک انداز برای پیروزی در این دیدار شانس دارند. رومانیایی ها علاقه زیادی به بازی با توپ دارند و این کار را با بازی از خط دفاعی خود شروع می کنند. اما یونان در طرف دیگر میدان تیمی فیزیکی هستند که انگیزه بسیار بالایی دارند.

یونان وقتی توپ را در اختیار ندارد خط دفاعی مانند دیوار چین دارد که عبور از آن بسیار دشوار است و وقتی توپ را در اختیار می گیرند بالاخره از یک روزنه نفوذ کرده و دروازه حریف را باز می کنند. شکست یونان همیشه کار سختی بوده و این هم به دلیل همان خط دفاعی بسیار قدرتمند آنهاست.