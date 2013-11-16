لزوم نیازسنجی منطقه ای برای توسعه آموزش عالی

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر علی شایان فر صبح شنبه در اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی خواستار تمرکز زدایی، استفاده از خرد جمعی در زمینه بهره­ مندی از افکار و دیدگاه­های مختلف در حوزه مدیریت دانشگاه شد و افزود: باید بر اساس نیازسنجی­ های منطقه ای و استانی برای افزایش انگیزه جهت مشارکت در توسعه آموزش عالی تلاش کرد.

وی با اشاره به برگزاری این جلسه در ارومیه، اظهار داشت: بیست و ششمین جلسه هیئت امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور به منظور تصویب آیین­ نامه داخلی، تعیین تعداد و اعضای کمیسیون دائمی، کمیته نظارت بر اجرای مصوبات و تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو بر اساس طرح جامع آموزشی برگزار شد.

معاون هماهنگی دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: تا سال 90 تصمیم گیری های استانی در سازمان مرکزی انجام می شده که با هدف تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استانها، هیئت امنای استانی بر اساس مصوبه 721 شورای عالی انقلاب فرهنگی فعال شده است.

شایان فر ضمن تشریح وظایف و اختیارات هیئت امنای استانی و ترکیب اعضا و ساختار اجرایی آن، ادامه داد: یکی از مهم‌ترین مزایای هیئت امنای استانی، استانی شدن اداره واحدهای دانشگاه آزاد، افزایش مشارکت نخبگان و دانشگاهیان در مدیریت و بهره­ گیری از خرد جمعی به جای خرد فردی است.

اولین جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی با حضور حمید میرزاده سرپرست دانشگاه، حیدرعلی شایانفر معاون هماهنگی، طه هاشمی معاون فرهنگی دانشگاه، حجت الاسلام علی عسکری معاون امور مجلس، سهراب رسولی رئیس واحد ارومیه و دبیر هیئت امنا، نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی،نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، نماینگان وزارت علوم و بهداشت و دیگر اعضا در حال برگزاری است.



