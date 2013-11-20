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۲۹ آبان ۱۳۹۲، ۹:۲۱

خسروبیگی خبر داد:

برگزاری نخستین همایش نمایش خیابانی "خیابان انقلاب" در اراک/20 آذر آخرین مهلت ارسال آثار

برگزاری نخستین همایش نمایش خیابانی "خیابان انقلاب" در اراک/20 آذر آخرین مهلت ارسال آثار

اراک – خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان مرکزی از برگزاری نخستین همایش نمایشهای خیابانی " خیابان انقلاب" در استان مرکزی خبر داد و گفت: علاقمندان به شرکت در همایش" خیابان انقلاب" تا 20 آذر فرصت دارند که طرح های نمایشی خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

خلیل الله خسروبیگی با اعلام این خبر به مهر افزود: نخستین همایش نمایش خیابان انقلاب در راستای اهداف حوزه هنری همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی ادامه داد: فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی و گسترش هنرِمبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی از اهداف کلان حوزه هنری است.

خسروبیگی در خصوص اولویت های موضوعی این همایش گفت: ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی وفاق و انسجام اجتماعی و خودباوری ملی از جمله محورهای این همایش است.

وی با بیان اینکه هنر نمایش مجالی برای ارتباط بی واسطه و صمیمی با مخاطب را فراهم می آورد، اظهار کرد: این ویژگی های در تئاتر خیابانی دوچندان است.

این نوع نمایش در مورد مسائل روز مردم اظهار نظر می کند

خسروبیگی با اشاره به وجوه مستند و اجتماعی نمایش خیابانی توضیح داد: این نوع نمایش در مورد مسائل روز مردم اظهار نظر می کند و مردم را نسبت به مسائل بیشتر اگاه می کند.

وی با تاکید بر ایحاد حس هنرمندانه، دلسوزانه و متعهدانه هنرمند در این نوع نمایش گفت: در تئاتر خیابانی گیشه حذف می شود چون قرار نیست بده و بستان بین هنرمندان و مردم صورت بگیرد.

خسروبیگی با بیان اینکه این نوع نمایش در بالا بردن اگاهی اجتماعی موثر است، اظهار کرد: نمایش خیابانی مخاطب را وادار می کند درباره خودش و مسائلش بیشتر فکر کند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری ادامه داد: اثرات اجتماعی، درمانی تربیتی، آموزشی تفریحی این نوع نمایش به حدی است که اساتید برجسته این هنر در کشورهای مختلف جهان هر روز به دنبال ابداع و خلق شیوهای جدی و سبک های نوینی در ارتقا و تعالی کارکرد این مقوله فرهنگی و اجتماعی هستند و هر روزه مکان های تازه مختلفی برای برخورد مخاطب با این هنر انتخاب و ازمون می شود.

خسروبیگی گفت: از هر گروه نمایشی فقط یک اثر در همایش پذیرفته می شود و پس از اعلام نهایی آثار در اول بهمن همایش از 12 تا 16 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2178636

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