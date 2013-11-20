برگزاری نخستین همایش نمایش خیابانی "خیابان انقلاب" در اراک/20 آذر آخرین مهلت ارسال آثار

خلیل الله خسروبیگی با اعلام این خبر به مهر افزود: نخستین همایش نمایش خیابان انقلاب در راستای اهداف حوزه هنری همزمان با دهه فجر انقلاب اسلامی برگزار می شود.

وی ادامه داد: فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی و گسترش هنرِمبتنی بر معرفت اسلامی و متعهد به ارزش های انقلاب اسلامی از اهداف کلان حوزه هنری است.

خسروبیگی در خصوص اولویت های موضوعی این همایش گفت: ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی وفاق و انسجام اجتماعی و خودباوری ملی از جمله محورهای این همایش است.

وی با بیان اینکه هنر نمایش مجالی برای ارتباط بی واسطه و صمیمی با مخاطب را فراهم می آورد، اظهار کرد: این ویژگی های در تئاتر خیابانی دوچندان است.

این نوع نمایش در مورد مسائل روز مردم اظهار نظر می کند

خسروبیگی با اشاره به وجوه مستند و اجتماعی نمایش خیابانی توضیح داد: این نوع نمایش در مورد مسائل روز مردم اظهار نظر می کند و مردم را نسبت به مسائل بیشتر اگاه می کند.

وی با تاکید بر ایحاد حس هنرمندانه، دلسوزانه و متعهدانه هنرمند در این نوع نمایش گفت: در تئاتر خیابانی گیشه حذف می شود چون قرار نیست بده و بستان بین هنرمندان و مردم صورت بگیرد.

خسروبیگی با بیان اینکه این نوع نمایش در بالا بردن اگاهی اجتماعی موثر است، اظهار کرد: نمایش خیابانی مخاطب را وادار می کند درباره خودش و مسائلش بیشتر فکر کند.

مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری ادامه داد: اثرات اجتماعی، درمانی تربیتی، آموزشی تفریحی این نوع نمایش به حدی است که اساتید برجسته این هنر در کشورهای مختلف جهان هر روز به دنبال ابداع و خلق شیوهای جدی و سبک های نوینی در ارتقا و تعالی کارکرد این مقوله فرهنگی و اجتماعی هستند و هر روزه مکان های تازه مختلفی برای برخورد مخاطب با این هنر انتخاب و ازمون می شود.

خسروبیگی گفت: از هر گروه نمایشی فقط یک اثر در همایش پذیرفته می شود و پس از اعلام نهایی آثار در اول بهمن همایش از 12 تا 16 بهمن ماه برگزار خواهد شد.



