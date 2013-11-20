بانوي جودوكار خراسان شمالي به تيم ملي دعوت شد

كوروش خسرويار در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: صدف نيك سيرت؛ دختر جودوكار خراسان شمالي به اردوي تيم ملي جودو نونهالان و نوجوانان بانوان ايران دعوت شد.

او اظهار داشت: اردوي آمادگي تيم ملي جودوي نونهالان و نوجوانان بانوان ايران در چهارچوب آماده سازي براي حضور در مسابقات غرب آسيا از 29 آبان ماه در تهران آغاز شده است.

به گفته خسرويار نيك سيرت در اين اردو به همراه 11 جودوكار ديگر از استان هاي همدان، لرستان، كرمان، سمنان، تهران، چهار محال و بختياري و آذربايجان شرقي تمرينات خود را زير نظر كادر فني تيم ملي پيگيري مي كند.

وي اضافه كرد: در اين اردو علاوه بر جودوكار خراسان شمالي، صديقه قاسم زاده از آذربايجان شرقي، مائده سادات هژير و فاطمه مسافر از تهران، نرجس درعلي از چهار محال و بختياري، نسرين محمدصالحي از سمنان، فرزانه بهاري از كرمان، پرستو اميري از لرستان و ليلا سياهوشي، زينب درخشان، بصيره مرادي، فاطمه قهرمان پور و مريم بربط از استان همدان دعوت شده اند.

رييس هيئت جودو و كوراش خراسان شمالي عنوان كرد: اين اردو تا هفتم آذر ادامه دارد، به گفته او کادر فنی تیم های ملی بانوان نرگس موسوی(سرپرست)، مریم ولی بهاروندی(سرمربی)، تکتم بیدل، محبوبه خورشیدی و مریم السادات قدمگاهی(نوجوانان)، اکرم خانی، طاهره دولت شاهی و کبری کرمی(جوانان) هستند.

حضور جودوكار نوجوان خراسان شمالي در رقابت هاي قهرماني آسيا

خسرويار در ادامه گفت: دور جدید تمرینات تیم های ملی جودو نوجوانان و جوانان آقايان ايران نيز برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و از خراسان شمالي حامد رشيدي در رده سني نوجوانان به اين اردو دعوت شده است.

به گفته وي رقابتهای جودو قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا ماه آینده در چین برگزار مي شود و در اين مدت نوجوانان و جوانان جودوكار ايران اردوی مشترکی را تیم ملی بزرگسالان برگزار مي كنند.

اين مسئول گفت: در اين اردو در رده سني نوجوانان، علاوه بر جودوكار خراسان شمالي، ایمان نیک اقبال(اصفهان)، علیرضا خجسته(البرز)، حسین عربی(تهران)، محمد رشنونژاد(خوزستان)، مهدی فتحی پور(فارس)، رامین صفویه(قزوین) و محمد عباس نژاد و کاویان بیرانود(لرستان) دعوت شده اند و كادر فني اين تيم را نيز احمد کاظمی، مسعود ابدی نقش و رضا چاه خندق تشكيل داده اند.