به گزارش خبرگزاری مهر، مرزوقی علی رئیس مجلس اندونزی عصر سه شنبه 28/8/92 با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت و گو کرد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به اشتراکات متعدد دینی و فرهنگی ایران و اندونزی گفت: کشورهای ایران و اندونزی به عنوان دو کشور بزرگ اسلامی ظرفیت های فراوانی برای گسترش روابط فی ما بین دارند.



وی گفت: یکی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران به تأسی از آموزه های بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) تلاش برای همگرایی جهان اسلام و استفاده از تمام ظرفیت های موجود در این راستا از جمله ظرفیت های پارلمانی است.



لاریجانی در ادامه با اشاره به افزایش فعالیت گروه های تروریستی در منطقه گفت: افزایش فعالیت های گروه های تروریستی و تکفیری با پشتیبانی برخی از کشورهای تندرو منطقه از جمله مسائل نگران کننده ای است که جهت مقابله با آن همکاری و اتحاد کشورهای اسلامی ضروری است.



وی افزود: فعالیت گروه های تکفیری و افراطی در منطقه امنیت، ثبات و یکپارچگی کشورهای اسلامی را در معرض تهدید قرار می دهد.



رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان این دیدار با اشاره به مذاکرات هسته ای کشورمان با گروه 1+5، ضمن اعلام حمایت مجلس شورای اسلامی از تیم مذاکره کننده، گفت: ملت ایران بدون کم و کاست حقوق صلح‌آمیز هسته‌ای خود را پیگیری می‌کند؛ قبول پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حرام بودن استفاده از سلاح های کشتار جمعی و شفافیت برنامه صلح آمیز هسته ای ایران خط بطلانی بر تئوری تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای است.



رئیس پارلمان اندونزی مرزوقی علی نیز ضمن اعلام حمایت مجلس اندونزی از گسترش مناسبات تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که با رفع برخی موانع موجود بر سر راه این همکاری ها در آینده ای نزدیک شاهد گسترش همه جانبه روابط دو کشور باشیم.



مرزوقی علی در ادامه این دیدار با اشاره به مذاکرات هسته ای کشورمان در ژنو گفت: اندونزی از حق ملت ایران در دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای حمایت می کند.



رئیس مجلس اندونزی در پایان انفجار تروریستی اخیر در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت را محکوم کرد.