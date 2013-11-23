دلآرا قهرمان مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر از انتشار «زندهتر از زندگی»، داستانی از کریستین بوبن خبر داد و افزود: این داستان، درباره عشق به زنی است که مرده است و کتاب، پس از مرگ او نوشته شده است؛ «زندهتر از زندگی» از یک تجربه عمیق عاطفی برخاسته است.
مترجم آثار پائولو کوئیلو با اشاره به اینکه قرار است 6 داستان از داستانهای بوبن را به فارسی برگرداند، گفت: انتشارات «کتاب پارسه» از من خواست تا شش داستان از آثار بوبن را به فارسی برگردانم و من تاکنون سه عنوان از کتابهای این نویسنده را از فرانسه به فارسی ترجمه کردهام که نخستین آن «زندهتر از زندگی» است.
قهرمان به اینکه ترجمههای مختلف از بوبن را دیده و خوانده است، اشاره و بیان کرد: بیشتر این ترجمهها از انگلیسی به فارسی برگردانده شدهاند در حالیکه بوبن یک نویسنده فرانسوی است از سوی دیگر بیشتر مترجمان، شان و منزلت بوبن را پایین آورده و داستانهای او را بسیار رمانتیک ترجمه کردهاند در حالیکه بوبن، انسان عمیقی است و فلسفه خاص خود را دارد اما بعضی فکر میکنند پرداختن به شادی، عشق و احساسات لطیف از عمق آنان میکاهد.
به باور مترجم کتاب «سفر به دیگرسو» در سبک نگارش کریستین بوبن، نوعی آزادی به چشم میخورد به این معنی که شیوه نوشتن خود را دارد و از کسی تقلید نمیکند و به ما هم اجازه میدهد به شیوه خود رفتار کنیم بی اینکه به این بیندیشیم که تصور دیگران و جامعه نویسندگان از ما چیست.
«زندهتر از زندگی»، داستانی از کریستین بوبن، نویسنده فرانسوی با ترجمه دلآرا قهرمان را «کتاب پارسه» منتشر کرده است.
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