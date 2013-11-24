جلسه اضطراری دولت ایالتی خیبرپختونخواه/ مسیر تدارکاتی ناتو مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های پاکستانی گزارش دادند که بر اثر انفجار یک بمب در وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دو نفر از اعضای ارتش کشته و پنج فرد دیگر زخمی شدند.

این بمب کنار جاده ای در وزیرستان شمالی جاسازی شده بود و با یک دستگاه از راه دور کنترل می شد. نیروهای امداد و نجات کمی پس از این انفجار در محل حادثه حاضر شده و مجروحین را برای معالجه به بیمارستان منتقل کردند.

همچنین در رویدادی دیگر بر اثر وقوع دو انفجار در شهر پاراچنار در شمال غرب پاکستان دو نفر کشته شدند.

خبر دیگر اینکه رسانه ها از مسدود شدن مسیر تدارکاتی ناتو به مدت نامشخص در بخش های مختلف ایالت خیبرپختونخواه به دستور عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان خبر دادند که حکومت این ایالت را برعهده دارد.

عمران خان پیش شرط گشایش مسیر تدارکاتی ناتو را توقف حمله پهپادهای آمریکایی به مناطق قبیله نشین به خصوص ایالت خیبرپختونخواه اعلام کرد و خواستار همراهی دولت با حزب تحریک انصاف پاکستان در بستن مسیر تدارکاتی ناتو و توقف حملات پهپادها شد.

در همین حال رسانه های پاکستانی با اشاره به درخواست اتحادیه کامیون‌ داران پاکستان از رانندگان برای تعلیق در انتقال بارهای ناتو تا اطلاع ثانوی گزارش دادند که بارگیری کامیون‌ ها در بندر کراچی با وجود ورود روزانه بیش از 300 کامیون از این شهر و از طریق مرز تورخم و چمن به افغانستان متوقف شده است.

رسانه ها همچنین با اشاره به برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در کراچی گزارش دادند که دامنه این تظاهرات به شهرهای دیگر نیز کشیده می شود.

در همین رابطه دولت ایالتی خیبرپختونخواه با تشکیل یک جلسه اضطراری نقض حریم هوایی و زمینی این منطقه را از سوی پهپادهای آمریکایی به باد انتقاد گرفت.