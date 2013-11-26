 نشست خط دلیل خروج قطار از ریل در مازندران/ مرمت خطوط آسیب دیده

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است گفت: ترمیم نقاط ریلی آسیب دیده انجام شده است.

وی اظهار داشت: ساعت 6 و 30 دقیقه قطار ریل باس از محور تردد کرد و مشکلی ایجاد نشد ولی در ساعت 7 و 15 دقیقه قطار باری در حال تردد از محور قائمشهر شیرگاه بود که از خط خارج شد.

وی عنوان کرد: در این حادثه چهار دستگاه واگن مخزن دار و دو واگن لبه کوتاه باری از خط خارج و واژگون شد.

گران پاشا یادآورشد: تمامی واگن های باری جابجا شدند و خط های آسیب دیده که به طول 200 کیلومتر بود، مرمت شد.

مدیرکل راه آهن شمال یادآورشد: آخرین مرحله کار شامگاه سه شنبه انجام شد و تا یک ساعت دیگر خط برای تردد قطار مسافری آزاد می شود.