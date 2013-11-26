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۵ آذر ۱۳۹۲، ۲۱:۵۹

گران پاشا با مهر مطرح کرد:

 نشست خط دلیل خروج قطار از ریل در مازندران/ مرمت خطوط آسیب دیده

 نشست خط دلیل خروج قطار از ریل در مازندران/ مرمت خطوط آسیب دیده

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه آهن شمال، نشست خط و رانش را دلیل خروج قطار باری از ریل در محور شیرگاه به قائمشهر اعلام کرد.

یوسف گران پاشا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است گفت: ترمیم نقاط ریلی آسیب دیده انجام شده است.

وی اظهار داشت: ساعت 6 و 30 دقیقه قطار ریل باس از محور تردد کرد و مشکلی ایجاد نشد ولی در ساعت 7 و 15 دقیقه قطار باری در حال تردد از محور قائمشهر شیرگاه بود که از خط خارج شد.

وی عنوان کرد: در این حادثه چهار دستگاه واگن مخزن دار و دو واگن لبه کوتاه باری از خط خارج و واژگون شد.

گران پاشا یادآورشد:  تمامی واگن های باری جابجا شدند و خط های آسیب دیده که به طول 200 کیلومتر بود، مرمت شد.

مدیرکل راه آهن شمال یادآورشد: آخرین مرحله کار شامگاه سه شنبه انجام شد و تا یک ساعت دیگر خط برای تردد قطار مسافری آزاد می شود.

کد مطلب 2183637

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