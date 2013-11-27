سوت فاجعه در خطوط ریلی شمال می پیچد/ تعدد گذرگاههای غیرمجاز و فاقد حفاظ

به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از دو هفته پیش بود که آخرین حادثه در مسیر ریلی شمال در استان مازندران به وقوع پیوست و این حادثه که می رفت به فاجعه ای غمبار مبدل شود با تلاش راهداری راه آهن شمال ختم بخیر شد.

حادثه از این قرار بود که يک دستگاه خودرو سواري پژو در حد فاصل منطقه چالي و مخابرات شهر شيرگاه درحوزه كاري شركت زيگورات از جاده اصلي منحرف و به دليل عدم پيش بيني گارد مناسب، خودرو به داخل خط آهن سقوط كرد. اين اتفاق مي توانست به فاجعه ای ناگوار تبديل شود که با حضور به موقع سوزنبانان رفع خطر شد.

این درحالیست براساس قوانين ريلي مسائل ايمني در مسير قطارهاي مسافري و باري بايد بصورت کامل رعايت شود، از اینرو راه آهن شمال اقدام به ایجاد گذرگاههایی در برخی حریم ریلی کرده است.

وجود گذرگاههای غیرمجاز در مسیر خط ریلی شمال، هر روز خطر بروز حادثه در این مسیر پرتردد را احتمالی می سازد و همکاری دستگاههای اجرایی برای مسدود کردن این گذرگاههای مرگبار و فرهنگسازی و آموزش در این زمینه امری ضروری بنظر می رسد.

گذرگاههای غیرمجاز مشکل راه آهن شمال

یوسف گران پاشا مدیرکل راه آهن شمال در گفتگو با خبرنگار مهر، گذرگاههای غیرمجاز را یکی از مشکلات در حریم خطوط ریلی شمال بیان کرد و گفت: مسدود کردن این گذرگاهها نیازمند فرهنگسازی، همکاری مردم و مسئولان امر است.

وی اظهار داشت: در کل دنیا خطوط راه آهن، مترو و قطارهای سریع السیر از داخل شهرها عبور می کند ولی این مسئله در حریم شمال به دلیل وجود گذرگاههای غیرمجاز با مشکلاتی مواجه است.

وی عنوان کرد: کل راه آهن ایران گذرگاهایش یک طرف و گذرگاههای راه آهن شمال یک طرف دیگر و در این محور شمار زیادی گذرگاه غیرمجاز ایجاد شده است و هر کسی هر نقطه ای که خواست اقدام به ایجاد گذرگاه کرده است.

شمار زیاد گذرگاههای غیرمجاز

مدیرکل راه آهن شمال بیان داشت: 113 گذرگاه در طول خط ریلی شمال وجود دارد که بیشتر آنها غیرمجاز است و تنها 25 گذرگاه با مستحفظ و 27 گذرگاه بدون مستحفظ، مجاز ایجاد شده و بقیه غیرمجاز است و هر کس از جایی که خواسته عبور کرده است.

گران پاشا در پاسخ به اینکه چه اقدامی برای مسدود کردن و جلوگیری از ایجاد گذرگاههای غیرمجاز از سوی راه آهن انجام شده است، گفت: از ایجاد گذرگاه غیرمجاز جلوگیری و یا نسبت به انسداد آن اقدام می کنیم ولی متاسفانه از کانالهای مختلفی ورود پیدا می کنند و با این بهانه که مردم مشکل دارند، کشاورز هستند و ... نسبت به بازگشایی اقدام می شود و ما چاره ای جز سکوت نداریم.

مدیرکل راه آهن شمال افزود: مثلا در بهشهر حدود هفت میلیارد تومان هزینه و گذرگاه ایجاد کردیم اما یک گذرگاه موقت چندصدمتر بالاتر بصورت غیرمجاز ایجاد شد و اجازه بستن گذرگاه موقت به ما داده نشده است.

وی یادآورشد: بنا به نظرات کارشناسي اين اداره کل نيوجرسي هاي نصب شده در كنار جاده هاي احداثي بايد با ضريب بالاي ايمني در زمان برخورد وسائط نقليه جاده اي همراه باشد تا از وقوع حوادث جلوگيري بعمل آيد.

گران پاشا خاطر نشان کرد : راه آهن شمال به جهت وظيفه ذاتي خود براي ايمن بودن سير قطارها مکاتبات لازم را با شركت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل استان مازندران و ارسال رونوشت اين مکاتبات به ستاد حوادث غير مترقبه استانداري مازندران با موضوع ضرورت ايمن بودن محور ريلي قائمشهر- شيرگاه انجام داده است که اميدواريم مسئولين اين شرکت هرچه زودتر اقدامات لازم را در اين زمينه بعمل آورند.

تردد هفت رام قطار

مدير کل راه اهن شمال خاطر نشان کرد: در محور راه آهن شمال همه روزه هفت رام قطار مسافري و بالغ بر دهها قطار باري تردد مي کند که ايمن بودن مسير خط آهن با توجه به اينکه بخش اعظمي از آن در مجاورت مناطق مسکوني قرار دارد يکي از دغدغه هاي اصلي مسئولين اين اداره کل مي باشد و دراين راستا نيز اقدامات متعددي براي حفظ و ارتقاء ايمني از اولويت هاي اجرايي است.

وی گفت: در راه آهن شمال به دليل اينکه بخش اعظم آن از داخل مناطق مسکوني شهرها و روستاها عبور مي کند لذا در اين خصوص با گذرگاههاي متعددي که بعضاً بصورت غيرمجاز از سوي اهالي ايجاد شده مواجه هستيم و اين مسئله ايمني سير قطارها و نيز سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار مي دهد بنابراين با اقداماتي که طي اين سال ها با پيگيري هاي اين اداره کل و نيز همراهي مسئولين ارشد استان و شهرها و نيز نمايندگان محترم مجلس شده است توانسته ايم درصد ايمني ترددهاي عابرين پياده و خودروها را افزايش داده و به اين ترتيب سلامت سير قطارها ارتقاء يابد.

مدیرکل راه آهن شمال در پاسخ به اینکه چقدر از خطوط ریلی شمال نیازمند اصلاح و بازسازی است گفت: خطوط ریلی این اداره کل از تهران تا بندرگز نوساز بوده و مشکلی ندارند و از خط های r60 و نیروجرسی های بنتی و فلزی استفاده و جوشکاری شده است.

خط ریلی بندرگز تا گرگان فرسوده است

وی در عین حال تصریح کرد: مشکل اصلی خوط ریلی از بندرگز تا گرگان بوده که ریل ها فرسوده و قدیمی هستند و نیازمند بازسازی است.

وی طول مسیر فرسوده ریلی را حدود 50 کیلومتر بیان کرد و گفت: برای بازسازی این مسیر 30 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

مدیرکل راه آهن شمال درباره سوانحی نظیر واژگونی قطار و واگن در محور شمال یادآورشد: سوانحی از این دست معمولا بندرت ایجاد می شود و در برخی موارد شاهد آن هستیم که واگنی از خط خارج شده و یا اینکه پایین می افتد ولی اینکه خط جمع شود و آسیب بیند بسیار کم و هر چند سال یکبار رخ می دهد.

طول خط راه آهن شمال از تهران تا گرگان 420 کیلومتر از گرگان تا اینچه بورن 80 کیلومتر است. راه آهن شمال همزمان با تاسيس راه آهن سراسري در 23 مهرماه 1306 ه . ش برحسب نياز و دستوردولتهاي استعمارگر بريتانيا و روسيه آغاز ودر شهريور 1316 خاتمه يافت، ‌حوزه استحفاظي راه آهن شمال از سوزن خروجي ايستگاه گرمسارواقع در استان سمنان آغاز و با عبور از كوههاي سربه فلك كشيده البرز و بخش هايي از استان تهران وارد استان مازندران و مناطق زيباي جنگلي شده و با عبوراز شهرهاي متعدد و مناطق جلگه اي وارد استان گلستان و درنهايت به ايستگاه گرگان ختم مي شود.

طول راه آهن شمال 382 كيلومتر بعلاوه 21 كيلومتر خط انشعابي بندر اميرآباد و همچنين مجموعاً 91 كيلومترخطوط فرعي شامل 43.5 كيلومتر تجاري و 47.5 كيلومترخط ما نوري است.

راه آهن شمال داراي 27 ايستگاه بزرگ وكوچك است كه هم اكنون دو ايستگاه تيرتاش و گلوگاه بسته مي باشد و به لحاظ شرايط اقليمي به دو قسمت جلگه اي وكوهستاني تقسيم مي شود ، بلندترين نقطه اين خط گردنه گدوك با ارتفاع 2112 متر از سطح دريا است.

اين خط ازگرگان تا شيرگاه بطول 187 كيلومتر ازكنار جلگه هاي سرسبز عبور مين کند و سپس بطول 113 كيلومتر با عبور از مناطق جنگلي وكوهستاني وارد گردنه گدوك و فيروزكوه مي شود. اين خط سپس بطول 81 كيلومتر با عبور ازجلگه جنوبي فيروزكوه وارد شهرستان گرمسار مي شود.

راه آهن شمال داراي 95 تونل بطول قريب به 27 كيلومتر است كه بزرگترين آن تونل گدوك بطول دو هزار و 887 متر است، اين تونل بزرگترين تونل راه آهن سراسري است، راه آهن شمال قريب به هزار و 500 دستگاه پل وآبرو بطول تقريبي شش هزار و 850 متر دارد كه پل ورسك شاهكار مهندسي قرن كه به پل پيروزي در جنگ جهاني دوم لقب گرفته است ،‌بطول 86 متر با دهانه اصلي 66 متر و ارتفاع 110 متر بزرگترين آن است.