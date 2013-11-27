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۶ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۳

سرمربی تیم فوتبال بارسلونا:

آژاکس در تمام زمینه‌ها از بارسا بهتر بود

آژاکس در تمام زمینه‌ها از بارسا بهتر بود

"خراردو مارتینو" با ستایش از عملکرد تیم آژاکس آمستردام هلند، این تیم را شایسته کسب پیروزی مقابل بارسلونا دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود آژاکس تن به شکست داد.

"خراردو مارتینو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: احتمال شکست همواره وجود دارد و ما باید بررسی کنیم چرا تیممان در نیمه نخست اینچنین بازی کرد. ما به قدر کافی زور نداشتیم و روشن است که آژاکسی‌ها سریع تر از ما بودند، بهتر بازی کردند و در تقابل‌های نفر به نفر برتر از تیم ما بودند. آنها در همه زمینه‌ها از ما بهتر بودند.

سرمربی بارسلونا افزود: وقتی تیمی به مانند آژاکس بازی می‌کند و شما نمی‌توانید زور لازم را داشته باشید، همواره حریف برای بردن شانس بیشتری دارد.

کد مطلب 2183737

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