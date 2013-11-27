به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا سه شنبه شب در مرحله گروهی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 2 بر یک مقابل میزبان خود آژاکس تن به شکست داد.

"خراردو مارتینو" در نشست خبری پایان بازی اظهار داشت: احتمال شکست همواره وجود دارد و ما باید بررسی کنیم چرا تیممان در نیمه نخست اینچنین بازی کرد. ما به قدر کافی زور نداشتیم و روشن است که آژاکسی‌ها سریع تر از ما بودند، بهتر بازی کردند و در تقابل‌های نفر به نفر برتر از تیم ما بودند. آنها در همه زمینه‌ها از ما بهتر بودند.

سرمربی بارسلونا افزود: وقتی تیمی به مانند آژاکس بازی می‌کند و شما نمی‌توانید زور لازم را داشته باشید، همواره حریف برای بردن شانس بیشتری دارد.