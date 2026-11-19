به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن‌پست، یک گزارش دولتی در آمریکا نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران، چالش دیرینه پنتاگون در زمینه کمبود مهمات اصلی و راهبردی را تشدید کرده است.

بر اساس این گزارش، وزارت دفاع آمریکا با وجود اقداماتی برای افزایش ذخایر تسلیحاتی، فاقد برنامه‌ای جامع است که اهداف بلندمدت، راهبردهای تأمین مهمات و سازوکار ارزیابی میزان پیشرفت در این زمینه را مشخص کند.

این گزارش تأکید دارد که پنتاگون برای جبران کمبود ذخایر مهمات، به برنامه‌ای فراگیر نیاز دارد تا تولید تسلیحات و تخصیص بودجه را با نیازهای واقعی نیروهای نظامی آمریکا هماهنگ کند.

در مقابل، سخنگوی کاخ سفید مدعی شده است که ارتش آمریکا به اندازه کافی و حتی بیش از نیاز خود مهمات در اختیار دارد.

وی همچنین با اشاره به عملیات موسوم به «خشم حماسی» علیه ایران، مدعی شد: این عملیات نشان داد که پیامدهای مقابله با آمریکا چه خواهد بود.