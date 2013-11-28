احتمال اخذ عوارض از پل طبقاتی صدر/خداحافظی خوراکیان از سازمان فرهنگی هنری شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته متمم 3 هزار و 500 میلیارد تومانی شهرداری در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و با وجود برخی از انتقادها اعضای شورا به متمم 3 هزار 449 هزار میلیارد و 200 میلیون تومانی شهرداری رای دادند.

حسین محمد پورزرندی معاون مالی و اداری شهرداری تهران در جریان بررسی بخش درآمدی متمم بودجه گفت: سال گذشته بودجه 92 را به میزان 12 هزار و 700 میلیارد تومان به شورای شهر ارائه کردیم که 2300 میلیارد تومان آن را کم کردند و به شهرداری پیشنهاد دادند که در صورت نیاز متمم ارائه دهد و من خوشحالم که متمم بودجه به شورای چهارم رسیده است.

او با بیان اینکه بعد از تصویب بودجه کمیته های درآمدی ما به طور کامل فعال بوده و حتی در زمان انتخابات نیز تعطیل نشد تا بتوانیم به میزان مورد نظر برسیم گفت: عملکرد مالی شهرداری تهران در 6 ماهه سال جاری در بحث درآمد نقدی 110 درصد تحقق و در غیر نقد 145 درصد محقق شده است و در هفت ماهه نیز میزان درآمد نقدی محقق شده 120 درصد و درآمدغیر تقدی 140 درصد است، این میزان در پایان هشت ماهه نخست سالجاری نیز 121 درصد در بخش نقدی و 140 درصد در بخش غیر نقدی است که در مجموع از ابتدای سالجاری تا پایان آبان ماه میزان درآمد محقق شده 130 درصد بوده است.

خداحافظی خوراکیان از سازمان فرهنگی هنری

خبر دیگر این هفته انتصاب حجت الاسلام شهاب مرادی به عنوان جایگزین امیر خوراكیان در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بود. هر چند این خبر هنوز به طور رسمی تایید نشده است. بعد از انتخاب مجدد محمدباقر قالیباف به عنوان شهردار تهران چندین بار از این روحانی محبوب در میان جوانان برای حضور در جمع مدیران شهرداری تهران دعوت شده بود که او نپذیرفته بود.

وی پیش از این یکی از اعضای هیات منصفه نظارت بر مطبوعات بود که در دور جدی فعالیت این هیات نیز مجددا به عنوان یکی از اعضای آن انتخاب شد. کلاس مجردهای این استاد اخلاق و مهارتهای زندگی یکی از پرطرفدارترین دوره های مشاوره قبل از ازدواج در سطح کشور است که معمولا با استقبال گسترده گروه های مختلف جوانان برگزار می شود.

پاسخ به حاشیه های پل صدر

شنبه 9 آذرماه پل طبقاتی صدر افتتاح خواهد شد. بازدید اهالی رسانه پیش از بهره برداری رسمی از این پروژه و پاسخ به برخی از اخبار حاشیه ای از اخبار مهم این هفته حوزه شهری بود. مازیار حسینی معاون فنی عمران شهرداری تهران، درباره اظهار نظر کمیسیون عمران شورا مبنی بر استفاده از برخی مصالح چینی در ساخت پل صدر بویژه سیگمنت اظهار کرد: هیچ جنس چینی در پل صدر استفاده نشده است. هر چند اگر جنس چینی خوب و استاندارد‌ باشد استفاده از آن اشکالی ندارد. در پل صدر ما از این مصالح چینی استفاده نکرده‌ایم تنها قالب‌هایمان را در چین ساختیم که طراحی آن در نروژ صورت گرفته بود. این قالب‌ها در پل باقی نماندند و مصالح پل از برند معتبر اروپایی بوده است.

با تأکید بر اینکه اعضای کمیسیون عمران شورای شهر را در این زمینه قانع کرده‌ایم در مورد قراردادهای پایاپای برای ساخت پل صدر نیز گفت: به نظر من این مسائل مواردی نیستند که وقتی برای آن گذاشته شود تا درباره آن صحبت کنیم. شرایط مشخص است و حسابرسی در حال انجام است.

در این بازدید مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران درباره چرایی نصب تابلوهای عوارض بر روی پل صدر هم به خبرنگاران گفت: از آنجا که احتمال دریافت عوارض پیش‌بینی می‌شود از این رو این سیستم برای پل صدر در نظر گرفته شده است تا در صورت تصویب شورای شهر امکان اخذ عوارض از شهروندان وجود داشته باشد.

تدوین مقرارت نمای ساختمان

این هفته محمدمهدی تندگویان، نایب‌ رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه مقررات نمای ساختمان در شورای شهر بزودی تصویب و تا یک ماه دیگر به شهرداری تهران ابلاغ می شود، گفت: در جریان صدور جواز ساخت و ساز باید مجوز مقررات نما نیز از شهرداری دریافت شود.

او از اعمال تغییراتی در مقررات ساختمان خبر داد و گفت: در کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران برای نخستین بار موضوعی در دست بررسی قرار دارد که بر اساس آن به مقررات ساختمان، مقررات نما نیز اضافه خواهد شد.

خسارت روزهای تعطیل را خودرو سازان بدهند

رحمت الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به اینکه خودروسازان باید خسارت ناشی از آلودگی هوا و ایمنی مردم را بپردازند گفت: بانک جهانی اعلام کرده ایران 8 میلیارد دلار در سال 2006 به دلیل آلودگی هوا خسارت دیده است.

او با بیان اینکه خودروسازان برای تولید خودروهای غیر استاندارد خود از دولت زمان می گیرند گفت: کسی هم از خودروسازان بابت خسارتهایی که به مردم می زنند مطالبه ای نمی کند. به اعتقاد من روزهایی که طرح زوج و فرد به دلیل آلودگی هوا از درب منازل اجرا می شود باید ناوگان حمل و نقل عمومی مانند مترو و اتوبوس رایگان اعلام شود و هزینه آن را خودرو سازان پرداخت کنند.