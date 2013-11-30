تشریح جزئیات پروژه بزرگراه طبقاتی صدر/ کاهش بار ترافیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در خصوص تاثیرات احداث بزرگراه طبقاتی شهید صدر و تونل نیایش، گفت: بهره برداری از این دو پروژه به منزله تکمیل کریدور ارتباطی شرقی - غربی پایتخت برای اتصال دو قطب اصلی شمال و شرق به دو قطب اصلی غرب و مرکز تهران است.

وی با اعلام این که این سازه یکپارچه در واقع یک راه موازی با محورهای شهید حکیم و شهید همت محسوب می شود، افزود: این دو پروژه می توانند عامل موثری در زمینه مدیریت تراکم ترافیک در این محورها باشند و افزایش ظرفیت بزرگراه طبقاتی شهید صدر، امکان استفاده از این ظرفیت اضافه را برای ناوگان حمل و نقل عمومی فراهم ساخته است.

آغاز مدیریت یکپارچه ترافیک صدر

معاون شهردار تهران با اشاره به تاثیرات بهره برداری هم زمان از بزرگراه طبقاتی شهید صدر و تونل نیایش، اظهار کرد: این دو پروژه منجر به کاهش طول سفر به میزان 30 درصد برای رانندگانی می شود که قصد دارند از مناطق شرقی و شمالی به نواحی غربی و مرکزی تهران عزیمت نمایند.

مهندس تشکری هاشمی با بیان این که با راه اندازی سیستم هوشمند کنترل بزرگراه طبقاتی شهید صدر، مدیریت یکپارچه ترافیک این بزرگراه هم زمان با افتتاح آن آغاز شده، تصریح کرد: سیستم های مدیریت تصادفات، تخلیه اضطراری، امدادرسانی و کنترل رمپ ها به همراه دوربین های نظارت تصویری و ثبت تخلف سرعت، از جمله این امکانات و تجهیزات است.

وی با تاکید بر این که تمامی دسترسی های صدر همسطح از جمله خروجی از لوپ قیطریه (زیرگذر) از جنوب به شرق به همان روال سابق است، اضافه کرد: اصلاحات هندسی در تمامی معابر اطراف جهت تسهیل در تردد انجام شده و ممنوعیت پارک حاشیه ای در معابر قیطریه و کاوه جهت پیشگیری از بروز تراکم ترافیک صورت پذیرفته است.

کنترل تونل نیایش و پل صدر با 274 دوربین

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه دسترسی از صدر هم سطح به تونل در جهت شرق به غرب در محل اتصال این دو سازه در حوالی تقاطع بزرگراه های شهید مدرس و شهید صدر و بالعکس از تونل به صدر هم سطح در جهت غرب به شرق در همین نقطه مسدود می شود، اظهار کرد: این اتصالات تنها برای خروج اضطراری و تخلیه فوری در شرایط خاص در نظر گرفته شده اند.

تشکری هاشمی با بیان اینکه تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی شهید صدر مجموعا به 274 دستگاه دوربین مجهز هستند، تصریح کرد: از این تعداد 98 دوربین نظارت تصویری، 115 دوربین تشخیص حوادث، 23 دوربین ثبت تخلف سرعت، 17 دوربین ثبت تخلف عبور از خط اضطرار، 10 دوربین ثبت تخلف تردد خودروهای سنگین، 6 دوربین ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و 5 دوربین تشخیص روشنایی است.

وی با تاکید بر اینکه 285 تابلو نیز در تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی شهید صدر نصب شده، اضافه کرد: از این تابلوها، 154 تابلو کنترل خطوط عبوری (LCS)، 71 تابلو نشانگر محدودیت سرعت و 33 تابلو اطلاع رسان (VMS) است و علاوه بر آن 33 تلفن اضطراری، 61 ترددشمار،50 فانوس راهنمایی و 14 راهبند نیز در این دو مجموعه نصب شده است.

روشنایی تونل نیایش و پل صدر با 4 هزار چراغ

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه بیش از 4 هزار چراغ روشنایی در داخل تونل نیایش و بر روی بزرگراه طبقاتی شهید صدر نصب شده، اظهار کرد: از این تعداد یک هزار و 254 چراغ بر روی بزرگراه نصب شده، ضمن این که 6 سنسور تشخیص یخ زدگی نیز از دیگر امکانات و تجهیزاتی است که پروژه مذکور به آن مجهز است.

تشکری هاشمی با بیان اینکه مسیر غرب به شرق پل صدر، ورودی از کردستان جنوب به شمال به تونل جنوبی و بزرگراه نیایش به تونل جنوبی دارای 5 رمپ خروجی قیطریه، کامرانیه، شهید بابایی و امام علی (ع) شمال و جنوب است، تصریح کرد : در مسیر شرق به غرب پل صدر نیز ورودی بزرگراه شهید بابایی، رمپ شمال به غرب بزرگراه امام علی (ع)، رمپ کامرانیه از صدر هم سطح، رمپ قیطریه و رمپ کاوه، همگی بر روی پل دارای دو خروجی بزرگراه کردستان و بزرگراه نیایش می باشند.

وی در پایان با تاکید بر اینکه مرکز کنترل ترافیک محلی این محدوده به صورت مشترک و به طور 24 ساعته تونل نیایش و بزرگراه طبقاتی شهید صدر را رصد می کند، خاطرنشان کرد: این بزرگراه 11 کیلومتری دارای دو خط عبوری و یک خط اضطراری است و طول رمپ های آن به 4 کیلومتر می رسد و بی تردید پروژه صدر بر ترافیک کل شبکه معابر تهران تاثیر می-گذارد.

