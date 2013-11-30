به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح بزرگراه طبقاتی صدر گفت: خداوند را شاکریم که این توفیق را به فرزندان انقلاب داد که چنین کارهای بزرگی را با بازوان پرتوان خویش انجام دهند.

وی مهندسانی که در این پروژه فعالیت کردند و قرارگاه سازندگی سپاه پاسداران و سردار اکبری تشکر کرد و ادامه داد: از قالیباف شهردار تهران هم تشکر می کنم که کاردان و هم پرانرژی هستند و در سطح شهرداری تهران کارهای ماندگاری انجام دادند.

لاریجانی اظهار داشت: چندی پیش توفیق افتتاح اتوبان امام علی را داشتیم که کار بزرگی بود.

وی با بیان این که اگر این همت ها نبود ترافیک تهران معضل بزرگی بود اظهار داشت: با این تلاش ها مشکلات حل شد و این روحیه جهادی و تلاش های شبانه روزی برای کشور سرمایه است.

رئیس مجلس ادامه داد: در کشور ما پروژه های عمرانی زیادی کلنگ زده شده که یکی از آفت های این پروژه ها زمان طولانی افتتاح آن است که این امر هزینه های زیادی را به کشور تحمیل می کند، در آخر نیز پروژه نیز به صورت کلنگی تحویل می شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که پروژه های این گونه نشان می دهند کشورما ظرفیت اجرای پروژه هایی با این ظرفیت و با این فرصت زمانی را داراست ، افزود: در گزارش اخیر رئیس جمهور بیان شد که 400 هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی در کشور آغاز شده است، مگر ما در کشور در سال چقدر بودجه عمرانی داریم، آن هم با این وضعیت که این همه پروژه کلنگ زنی می شود.

لاریجانی تصریح کرد: اگر با تورم سالانه حساب کنیم 40 تا 50 سال طول می کشد تا این پروژه ها اجرا شود ، بنا بر این باید از ظرفیت مردم استفاده کرد.

وی ادامه داد: یکی از کارهایی که باید در بودجه سال آینده انجام شود این است که برای این سفره و خان بزرگ پروژه های عمرانی فکری شود و روش های منطقی برای حضور مردم در این پروژه ها فراهم شود.

رئیس مجلس گفت: نکته قابل تقدیر دیگر این است که این پروژه ها با ترمیم، ساماندهی و طراحی مهندسین ایرانی انجام شد و اجرای آن هم توسط مهندسان ایرانی بود.

وی تاکید کرد: راه حل برون رفت اقتصادی ما در همین نکته نهفته است، اگر به نیروهای داخلی اتکا کنیم فضای رونق داخل بوجود می آید، شاید این تحریم ها کمک کند برای نیروهای نسل جدید ما اشتغال ایجاد شود، آن وقت تحریم ها به فرصت تبدیل شده اند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: من نگران هستم وقتی گشایشی در کشور ایجاد می شود مسئولان بروند به سمت خرید های بزرگ خارجی و از نیروهای داخلی غافل شوند.

وی ادامه داد: سال ها ما ثروت زیادی داشتیم و حالا دچار مشکل شده ایم، باید از این تجربه استفاده کنیم و از ظرفیت های داخلی کمال بهره برداری را داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی استفاده از زمان را از نکات کلیدی این پروژه خواند و گفت: به طور طبیعی این پروژه ها به زمان طولانی احتیاج دارد اما بهره برداری از این پروژه به این بزرگی در مدت دو سال نشان می دهد این قدرت مدیریت و ساماندهی در کشورما وجود دارد.

وی با اشاره به گزارشی درخصوص نرخ بهره وری در کشور گفت: کار مفید دولتی در کشور ما 22 دقیقه یا نیم ساعت در روز است، برای من که سال ها کار اجرایی کردم پذیرش این آمار سخت است، حال اگر بگوییم به طور متوسط کار مفید روزانه در ادارات یک ساعت است در صنعت نیز روزانه 2.5 ساعت کار مفید وجود دارد که در سال 800 ساعت است، این وضعیت ما را در خاورمیانه در میان سه کشور آخر قرار داده است.

نماینده مردم قم تصریح کرد: این شاخص برای ژاپن سالانه 2400 ساعت و برای ترکیه، چین و آمریکا سالانه 1400 ساعت است.

لاریجانی ادامه داد: اگر همین مقیاس را در نظر بگیریم از 20 میلیون جمعیت شاغل کشور 14 میلیون زائد هستند و تنها 6 میلیون شغل واقعی داریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این پروژه ها نشان می دهد خیلی بهتر از این ها می تواند در کشور کار کرد و مشکل ما، مشکل مدیریتی است، این پروژه ها نشان می دهد مدیریت چقدر نقص دارد، اگر مدیریت تدبیر داشته باشد نیروهای کار مستعد در کشور وجود دارد. راه پرش جمهوری اسلامی در اقتصاد این است که از نیروهای کاردان و پرانرژی استفاده شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود آماری را از تلفات انرژی در ایران ارائه داد و گفت: کل تلفات انرژی ما از مرحله استخراج نفت تا تبدیل آن به برق و استفاده آن 432 میلیون بشکه معادل نفت در سال است، به صورت معمول اتلاف 196 میلیون بشکه قابل قبول است اما متاسفانه ما در سال 236 میلیون بشکه نفت هدر می دهیم.

نماینده مردم قم با اشاره به تصویب طرح جلوگیری از اتلاف انرژی در مجلس شورای اسلامی گفت: مشکل کشور ما مشکل مدیریت است، این وضعیت ها نشان می دهد مشکل اصلی ما در بخش اجراست.

لاریجانی ادامه داد: ما در مقایسه با ترکیه فقط از یک چهارم انرژی تولیدی استفاده می کنیم و سه چهارم آن را به هدر می دهیم و در مقایسه با اروپا پنج ششم انرژی را دور ریخته و یک ششم آن را استفاده می کنیم. این در حالی است که در دین مبین اسلام اسراف امری کریه است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود قانون مصرف انرژی در کشور گفت: در اجرای این قوانین مشکلات مدیریتی وجود دارد.

وی با تاکید بر این که ما باید قدردان مدیرانی باشیم که مدل های مدیریتی این گونه را ارائه می دهند، اظهار داشت: حدود 20 میلیون لیتر بنزین در کشور ما اضافه مصرف می شود که این برمی گردد به نوع ساخت اتومبیل ها.

نماینده مردم قم در پایان تاکید کرد: اگر در مدیریت تدبیر همه جانبه و روحیه مجاهدانه وجود داشته باشد کارهای بزرگی در کشور امکان حصول دارد.

به گزارش مهر در پایان سخنرانی لاریجانی پل طبقاتی صدر با بیسیم توسط رئیس مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.