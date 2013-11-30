تونل نیایش و پل صدر هرکدام به تنهایی قابل استفاده هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مازیار حسینی صبح شنبه در مراسم افتتاح بزرگراه طبقاتی صدر با بیان اینکه امروز این پروژه در تاریخ مهندسی کشور ثبت خواهد شد، گفت : احداث بزرگراه طبقاتی صدر به دو سال پیش باز می گردد و زمانی که تصمیم گرفتیم بعد از احداث تونل نیایش با افزایش ظرفیت اتوبان صدر ، ظرفیت رینگ بزرگراهی شمال تهران را افزایش دهیم .وی با اشاره به این که گزینه ها ی مختلفی برای افزایش ظرفیت بزرگراه صدر از نظر فنی ، اجتماعی ، اقتصادی و امکان پذیری مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت گزینه طبقاتی شدن آن انتخاب شد ، فزود : شاید این گزینه گزینه اصلح نباشد اما با توجه به شرایط و بررسی های انجام شده بهترین گزینه بود .

معاون فنی و عمرانی شهرداری با اشاره به این که شش بزرگراه از جمله شهیدهمت ، شهیدحکیم ، شهیدچمران ، شهید بابایی ، شهید صیاد و ارتش و همچنین محورهای پرتردد پاسداران ، بلوار کاوه و شریعتی ، فضاهای تحت تاثیر این پروژه بودند اظهار کرد : به دلیل این محدوده ها مطالعات شبکه ای از محور شمال بزرگراه شهید بابایی و ارتش تا بزرگراه چمران و غرب منطقه 3 انجام دادیم ، در درون پروژه بزرگ نیایش و صدر مجموعه ای از پروژه ها نیز تعریف شد که بخشی از آنها از جمله اتصال بلوار اندرزگو و احداث زیرگذر قیطریه انجام شد و پروژه هایی همچون اتصال بزرگراه صیاد شیرازی ، امام علی (ع) و ارتش که برای شهروندان شمال شرق بسیار مهم است و همچنین احداث راستگرد بزرگراه چمران به نیایش در دستور کار قرار دارد .

معاون شهردار تهران به مطالعات انجام شده در خصوص عبور خودرو ازبزرگراه صدر اشاره کرد و افزود : بر اساس این مطالعات 40 درصد خودروهای عبوری از این بزرگراه برای اتصال و رسیدن به معابر و بزرگراه های خارج از صدر از ان عبور می کردند و به همین دلیل ایجاد خط ارتباطی سریع برای طبقه فوقانی در نظر گرفته شد و دسترسی ها ی محلی نیز از زیر پل و از صدر موجود انجام خواهد شد .

وی با بیان این که تونل نیایش و پل صدر نیز هرکدام به تنهایی قابل استفاده هستند تصریح کرد: شهروندان نیز باید برای استفاده از این بزرگراه باید انتخاب ترافیکی داشته باشند ، ما نیز این پروژه را صرفا برای اتصال دو نقطه به یکدیگر احداث نکردیم بلکه با وجود بزرگراه امام علی در شرق و بزرگراه کردستان و نیایش در غرب مجموعه صدر اتصالات کاملی برقرار است .

حسینی با اشاره به اجرای فاز یک مطالعاتی پروژه صدر در اواخر سال 89 و طراحی و اجرای پروژه به طور همزمان خاطر نشان کرد : تونل تاسیساتی انتقال کابل ها ی فشار قوی به طور شش هزار و 210 متر در ابتدای این پروژه به انجام رسید که برای اولین بار خطوط 220 کیلو ولت به روی زمین قرار داده شد ، با اجرای این تونل برای اجرای فیبر نوری شهرداری و همچنین مخابرات دیگر نیازی به حفر زمین نیست .

معاون فنی و عمرانی شهرداری در ادامه عدم انسداد ترافیکی بزرگراه صدر را خط قرمز این پروژه خواند و گفت : به هیچ عنوان امکان مسدود کردن بزرگراه صدر وجود نداشت همچنین باید از خطوط 3 و 4 مترو و پل صیاد شیرازی ، پاسداران ، دستواره ، رودکی و شریعتی نیز عبور می کردیم که همگی اینها اشتیاق نیروها را برای پیش برد کار بیشتر می کرد.

حسینی با اشاره به همکاری تنگاتنگ پلیس رهنمایی و رانندگی و شهرداری در اجرای این پروژه افزود: بیش از 166 طرح ترافیکی موضعی برای این پروژه تعریف شد همچنین به دلیل عدم انسداد ترافیکی ، پل صدر باید به صورت تک پایه طراحی و اجرا می شد .

وی با اشاره به این که در اجرای بزرگراه صدر ، احداث صنعتی جای سنتی را گرفت ، افزود : راه اندازی کارخانه تولید سگمنت قرار گاه خاتم در جریان اجرای این پروژه از سرمایه های ماندگار کشور است که هم اکنون با ظرفیت این کارخانه می توان 60 کیلومتر پل در یک سال و 1200 متر عرشه در یک شبانه روز ساخت.

حسینی با بیان این که برخی دوستان پیش از اجرای کار ما را از آن بر حذر داشته و می گفتند این کار برای کشور زود است ، گفت : ما در اوج تحریم های ظالمانه بین المللی بودیم و تصمیم گرفتیم که این کار را انجام دهیم که این مصداق یکی از آیات سوره نساء است که به مومنان نشسته و در مقابل آن به مجاهدانی که قیام می کنند اشاره دارد.

معاون شهردار تهران افزود : احداث بزرگراه طبقاتی صدر با حضور شش هزار نیرو در 26 ماه ، کاری جهادی بود که من شرمنده آنها و خانواده شان هستم ، میانگین سنی مهندسان این پروژه 28 سال و میانگین سنی مدیران آن 35 سال است ، اینها بچه های انقلاب است و باید مرهون امام و حضرت آقا باشیم که آنها را تربیت کردند ، اینها جانانه کار کردند و ما تنها روز عاشورا را تعطیل کردیم و مراسم عزاداری را نیز بر روی پل برگزار کردیم .

وی افزود : 3372 قطعه بتنی ( سگمنت) برای این پروژه ساخته شد که هیچکدانشان شبیه یکدیگر نبوده و تنها یک قطعه دچار مشکل شد که 48 ساعت بعد نمونه آن مجددا ساخته شد .

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران در ادامه اظهار کرد: ساخت بتن خود متراکم با مقاومت 500 کیلوگرم بر سانتی متر مربع ، اجرای تست های دوام و ماندگاری میلگرد برای اولین بار در کشور و مصرف کابل به اندازه هفت برابر مسیر تهران – مشهد از دیگر اقدامات انجام شده در این پروژه است.

حسینی ضمن تشکر از دکتر شکیب ، رئیس سابق کمیسیون عمران شورای شهر سوم و همچنین اعضای این دوره شورا اظهار کرد: ما قول نصب دیوار جاذب صورت را نیز به شهروندان داده بودیم که خدا را شکر 10 کیلومتر دیوار صورتی در داخل کشور و با استاندارد یک شرکت آلمانی ساخته شد که قابل صدور به سایر کشورهاست ، همچنین 19 کیلومترشبکه آبهای سطحی نیز در این پروژه احداث شد.

معاون شهردار تهران ، تونل نیایش و بزرگراه صدر را از هوشمند ترین سازه های کشور خواند و افزود : 100 دوربین با ویژگی های متفاوت در این پروژه نصب شده و نیازی به حضور در میدان و محل برای کنترل نداریم ، همچنین به ازای هر 10 نفر نیروی کار یک نیروی HSE در این پروژه مستقر بود که زحمات بسیاری کشیدند ، این در حالی است که در پروژه های عمرانی به ازای هر 25 نفر یک نیروی HSE وجود دارد .

وی با اشاره به این که در اجرای این پروژه یک حادثه داشتیم که شرمندگی اش تا ابد برای من باقی است افزود: در یک دوره ای مردم نگاهشان به این پروژه بود که ببینند آیا بزرگراه صدر خوابیده یا در حال انجام است که خدا را شکر امروز این پروژه بعد از 26 ماه تلاش بهره برداری شد و در تاریخ مهندسی کشور به ثبت خواهد رسید.