لغو سفر نخست وزیر تایلند به آفریقای جنوبی/ استقرار ارتش در خیابانهای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، بانکوک پست در گزارشی از استقرار نیروهای ارتش در خیابانهای پایتخت تایلند در پی تهدید رهبران معترضان برای حمله به ساختمانهای دولتی از جمله مقر نخست‌ وزیر در هشتمین روز از درگیریها در تایلند خبر داد که با هدف برکناری یینگلاک شیناوترا آغاز شده است.

این رسانه تایلندی در ادامه به اشغال ساختمانهای دولتی از جمله شبکه تلویزیونی دولتی پی بی اس و محاصره سازمان ارتباطات و مخابرات تایلند از سوی معترضان خبر داد که بر این باورند طرح پیشنهاد عفو سیاسی منجر به بازگشت تاکسین شیناوترا نخست وزیر سابق و برادر نخست وزیر کنونی به قدرت می شود.

تاکسین شیناوترا که در سال 2006 در یک کودتا برکنار شد و هم اکنون در یک تبعید خودخواسته در خارج از کشور زندگی می‌ کند، اتهامات خود را درباره فساد مالی، سیاسی خوانده و آن را محکوم کرده است.

معترضان بر این باورند که شبکه پی بی اس اخبار تظاهرات را مغرضانه منتشر کرده و به همین خاطر در پی استفاده از این شبکه برای انتشار بیانیه، اعلامیه‌ ها و مواضع خود علیه دولت هستند.

این رسانه تایلندی همچنین از درگیری میان هواداران دولت یا سرخ پوشان و مخالفان در در نزدیکی استادیوم بانکوک و شلیک گلوله به سوی معترضان و زخمی شدن بیش از 45 نفر خبر داد.

مقامات تایلندی همچنین اعلام کردند که حمله معترضان به مکانی که نخست وزیر در آن حضور داشت، یاعث شد تا یینگلاک شیناواترا این محل را به مقصد نامشخصی ترک کند. از سوی دیگر نخست وزیر قرار بود که به آفریقای جنوبی سفر کند اما با افزایش ناآرامی مجبور به لغو سفر خود شد.