به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، نقش‌آفرینی جیمز گاندلفینی در فیلم "به اندازه کافی گفته شد" با توجه به تمامی استانداردها فوق العاده بود. با این حال تماشا کردن این فیلم بدون فکر کردن به مرگ تکان‌دهنده او در 51 سالگی کمی غیرممکن است و آیا این افکار باید بر شانس برنده شدن اسکار او تاثیر داشته باشند؟ خیر.

مردم در صحبت های معمولی همیشه می گویند که از این فیلم خوششان آمد، اما تقریبا هیچ وقت اشاره ای به گاندلفینی نمی کنند. اگر نام گاندلفینی نیز برده شود معمولا می گویند: او فوق العاده بود. خیلی غمگین‌کننده است، نه؟

مردم دوست ندارند به یاد مرگ بیفتند و به نظر می رسد که بازی گاندلفینی بیشتر از اینکه مورد تحسین قرار بگیرد با دلسوزی روبه رو شده و این تصور را به وجود می آورد که انگار اجرای او سطح پایین‌تر است.

منتقد ورایتی دراین‌باره گفت: می‌توان امیدوار بود که کار او را نیز امسال با همان استانداردهایی که دیگران را با آنها می سنجند، مورد قضاوت قرار دهند. روز بیست و ششم نوامبر (پنجم آذر) گاندلفینی نامزد دریافت جایزه بازیگر نقش مکمل از جوایز ایندی اسپیریت شد که نشانه این است که در برنامه های مربوط به فیلم‌های مستقل هیچ یک از رای‌دهندگان با احساساتشان رای نمی‌دهند.

اما در مورد جوایز گلدن گلوب و نامزدی اسکار نیز می توان امیدوار بود. پیتر فینج ("شبکه"، 1976) و هیت لجر ("شوالیه سیاه"، 2008) هر دو بعد از مرگشان برنده این جوایز شدند، اما در کل دریافت عنوان نامزدی یک جایزه پس از مرگ بسیار نادر است. به طور مثال در جوایز اسکار در طی 85 سال گذشته تنها هشت نفر بعد از مرگشان نامزد دریافت جایزه شده اند.

در مراسم اسکار امسال نیز بخش بازیگر نقش مکمل یکی از شلوغ ترین بخش هاست. از بازیگران مطرحی که می توانند از رقبای جدی گاندلفینی در نامزدی جایزه اسکار به حساب بیایند می توان به مایکل فاسبندر برای فیلم "12 سال یک برده"، بردلی کوپر برای فیلم "شتاب آمریکایی"، کالین فارل و تام هنکس برای فیلم "نجات آقای بنکس"، جفری راش برای فیلم "دزد کتاب" و جرد لتو برای فیلم "کلوب خریداران دالاس" اشاره کرد.

در سال 2013 ما هنوز هم از نقش آفرینی های جیمز کاگنی و یا پل نیومن لذت می بریم و به شرایط و نحوه مرگ آن ها فکر نمی کنیم و فقط با اثرشان ارتباط برقرار می کنیم. به همین منوال، سال ها بعد از مرگ گاندلفینی نیز بازی او در این فیلم به خاطر خود بازی اش به یاد خواهد آمد.

جیمز گاندولفینی که یکی از بهترین بازیگران تلویزیون آمریکا بود، با نقش تونی سوپرانو در شبکه HBO جاودانه شد. او در سریال "سوپرانوها" در نقش رییس یک خانواده مافیایی ظاهر شد و برای این نقش بارها نامزد جوایز گوناگون و معتبری از جمله امی و گلدن گلوب شد.