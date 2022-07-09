به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، تونی سیریکو بازیگری که در نقش پیتر گوالتیری در سریال «سوپرانوها» نقش‌آفرینی کرده بود درگذشت.

شخصیتی که وی نقشش را ایفا کرد از همان ابتدا از همراهان تونی سوپرانو با بازی جیمز گاندولفینی بود. وی در هر ۶ فصل این سریال حضور داشت و شخصیتش با وجود قدمت و درآمد حسابی، یکی از عجیب‌ترین و بی‌پرواترین یاران تونی و مسلماً بی‌رحم‌ترین آنها بود.

سیریکو که ۲۴ جولای ۱۹۴۲ در خانواده‌ای ایتالیایی در نیویورک متولد شده بود بیشتر دوران نوجوانی‌اش را در فراز و فرود با قانون گذراند زیرا در زندگی واقعی‌اش هم در خانواده‌ای متخلف پا به دنیا گذاشته بود. او در طول زندگی‌اش ۲۸ بار دستگیر شد که اولین بارش زمانی بود که ۷ سال داشت و جرمش دزدیدن ورشوهای یک دکه روزنامه فروشی بود. او ۲ بار به زندان رفته بود که یک بارش به دلیل حمل اسلحه غیرمجاز و بار دیگر به اتهام سرقت مسلحانه بود.

سیریکو سال ۱۹۹۰ در مصاحبه با لس‌آنجلس تایمز گفته بود: بسیار بی‌ثبات بودم. درست فکر نمی کردم و با این آدم‌ها ارتباط برقرار می‌کردم و بعد یک دفعه شدم هنرمند!

وی افزوده بود: باید اعتراف کنم وقتی یکی از من امضا می‌خواهد خنده‌ام می گیرد و احساس می‌کنم لایق توجه نیستم.

تونی سیریکو پس از آنکه تست بازیگری داد و پذیرفته شد اولین بار به عنوان سیاهی لشکر در درام مافیایی «جو دیوانه» در سال ۱۹۷۴ در کنار هنری وینکلر بازی کرد و بعد در نقش‌های بی‌شماری به عنوان گانگستر و جنایتکار ظاهر شد که بازی در «رفقای خوب» اسکورسیزی در سال ۱۹۹۰ تا «گلوله‌ها بر فراز برادوی» وودی آلن در سال ۱۹۹۴ از جمله آنها هستند. وی از بازیگران مورد علاقه وودی آلن بود و در چند فیلم وی از جمله «کافه سوسایتی» در سال ۲۰۱۶ و «آفرودیت توانا» در سال ۱۹۹۵ نیز جلوی دوربین رفته بود.

سال ۱۹۸۹ سیریکو در مستند «بیگ بنگ» ظاهر شد و درباره گذشته جنایی‌اش و تاثیر آن بر فلسفه‌ای که در زندگی‌اش به آن باور داشت به بررسی پرداخت. آخرین بار وی در ۲ قسمت از سریال «پدر آمریکایی» در نقش فردی خلافکار جلوی دوربین رفت.

هم‌بازی‌های وی در سریال «سوپرانوها» پس از انتشار خبر درگذشتش از وی یاد کردند از جمله مایکل ایمپریولی که نوشت: تونی سیریکو بزرگ امروز درگذشت. وی شبیه هیچ کسی دیگری نبود؛ جدی، وفادار و باقلبی بزرگ و بخشنده بود و روزهای خوشی با هم داشتیم. هیچکس جایگزین وی نمی‌شود.

لورن براکو از دیگر بازیگران این سریال نیز به وی ادای احترام کرد و نوشت: یک عمر خاطره با او دارم از «رفقای خوب» گرفته تا «سوپرانوها» و باز هم بیشتر از آنها. امیدوارم اکنون در بهشت باشد ... .

جیمی لین سینگلر دیگر بازیگر «سوپرانوها» هم یاد او را گرامی داشت و نوشت از این خبر دل‌شکسته شده و از او به عنوان یک پدیده در بازیگری یاد کرد که همه صحنه‌ها را می‌دزدید و مال خود می‌کرد. وی نوشت: تو جدی بودی، قوی و در عین حال دوست‌داشتنی و یک هنرمند واقعی. دیگر هرگز هیچ‌کس مثل تو یافت نخواهد شد.

بازیگر نقش آنتونی سوپرانو یعنی جیمز گاندولفینی نیز سال ۲۰۱۳ بر اثر سکته قلبی در گذشت.

شمار زیادی از منتقدان شاخص دنیا سریال «سوپرانوها» را برترین سریال قرن ۲۱ و مهم‌ترین سریال تاریخ تلویزیون خوانده‌اند و به آن لقب «مادر سریال‌های جنایی مدرن» داده‌اند.