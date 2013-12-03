به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی به این شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری

در اجرای ماده (۲) آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب ۱۳۹۱.۴.۱۰ آن شورا، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر شواری عالی و رییس مرکز فضای مجازی کشور» منصوب می شوید.

شایسته است با بهره گیری از آرای صاحب نظران و متخصصان ذیربط و استفاده از توان علمی و امکانات مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور نسبت به تحقق منویات مقام معظم رهبری در این مهم، اهتمام ویژه معمول دارید.

توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت می نمایم.

حسن روحانی

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی "