به گزارش خبرگزاری مهر، متن حکم حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی به این شرح است:
"بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس محمد حسن انتظاری
در اجرای ماده (۲) آیین نامه داخلی شورای عالی فضای مجازی کشور مصوب ۱۳۹۱.۴.۱۰ آن شورا، با عنایت به تخصص و تجربیات ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان «دبیر شواری عالی و رییس مرکز فضای مجازی کشور» منصوب می شوید.
شایسته است با بهره گیری از آرای صاحب نظران و متخصصان ذیربط و استفاده از توان علمی و امکانات مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور نسبت به تحقق منویات مقام معظم رهبری در این مهم، اهتمام ویژه معمول دارید.
توفیق شما را در انجام وظایف محوله با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت می نمایم.
حسن روحانی
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی فضای مجازی "
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