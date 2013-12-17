جلسه معین شورایعالی فضای مجازی امروز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آیین نامه داخلی شورایعالی فضای مجازی کشور و با هدف استفاده بهینه از وقت جلسات این شورای عالی و تمرکز زمان جلسات بر مسائل اساسی و سیاستگذاری کلان در مهمترین مسائل و موضوعات فضای مجازی کشور، در ابتدای هر دوره، شورایی تحت عنوان "شورای معین شورای عالی فضای مجازی کشور"، مرکب از اعضای حقیقی به همراه اعضای حقوقی شورای عالی یا نمایندگان ثابت معرفی شده از سوی آنان که حداقل سمت معاونت یا سمت همتراز در دستگاه ذیربط دارند، تشکیل می شود.

وظیفه این شورا بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص موضوعاتی است که از سوی شورای عالی به این شورا محول می شود.

ریاست جلسات شورای معین در صورت عدم حضور رؤسای قوا را دبیر شورایعالی فضای مجازی عهده دار خواهد شد.

گفته می شود براساس تصمیم گیریهای صورت گرفته هر هفته سه شنبه جلسه شورای معین شورایعالی فضای مجازی برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه قرار است در جلسه آینده شورایعالی فضای مجازی مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات به تصویب این شورا برسد، شنیده ها حاکی از آن است که امروز شورای معین، بررسی ابعاد مختلف تدوین مدل مفهومی شبکه ملی اطلاعات را در دستور کار دارد.