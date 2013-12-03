به گزارش خبرنگار مهر، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ورامین عصر سه شنبه در آیین بزرگداشت "سیاره محرمی نمین" مادر سه شهید و بانویی با اصالتی رودهنی و ساکن ورامین با بهره گیری از روحیه رشادت و مقاومت متعلق به مردمان هر دو سرزمین که با حضور آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در منطقه، حجت الاسلام میراحمدی امام جمعه شهرقدس، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، ابراهیم طاهرنژاد رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران، جمعی از نیروهای نظامی و انتظامی، مدیران و مسئولان اجرایی، خانواده معظم شهدا و ایثارگران و مردم شهید پرور و ولایتمدار ورامین در مسجد "رضویه" این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: شهدا سرمایه های جاودان این سرزمین هستند که با نثار خون مطهر خود سبب عزت و اقتدار نظام اسلامی شدند.

عباس برکان افزود: والدین شهدا نیز به دلیل تربیت این ستارگان درخشان، دارای مقامی عظیم نزد خداوند و ملت ایران هستند.

وی ادامه داد: شهیدان ناصر، بهروز و محمد قبادی نمین با نثار جانشان در راه تعالی اسلام و مکتب اهل بیت(ع)، نشان دادند که دانش آموخته حقیقی مکتب عاشورا هستند.

برکان اضافه کرد: حاج جبرئیل قبادی نمین، پدر این شهدا نیز از انسان های متدین و متعهد ورامین بود که همواره در صف اول دفاع از ارزشهای اسلامی قرار داشت و هیچگاه از تقدیم فرزندانش در راه انقلاب اسلامی پشیمان نشد.

این مسئول عنوان داشت: مادر شهیدان قبادی نمین از زنان مؤمنه و عفیفه ای بود که در دامان خود فرزندانی نظیر بهروز، محمد و ناصر را تربیت کرد و در فقدان آنها خم به ابر نیاورد تا مبادا دشمنان قسم خورده این مرز و بوم خوشحال شوند.

وی بیان داشت: وصیت نامه این شهیدان، سرشار از مضامین بلند عرفانی و پیام های اخلاقی است و در جای جای وصیت نامه به عین مشاهده می شود و این مهم حکایت از تربیت اسلامی و قرآنی او دارد.

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین یادآور شد: حضور حماسی مردم در مراسم تشییع پیکر مطهر این مادر آسمانی نشان داد که ملت ایران هیچگاه شهدا و آرمان های بلندشان را فراموش نمی کنند.

برکان تأکید کرد: امروز نیز حضور پرشور مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ورامین در مراسم بزرگداشت مادر شهیدان قبادی، این پیام را منعکس کرد که والدین شهدا همواره جایگاه با عظمتی نزد ملت ایران دارد و هیچ عاملی نمی تواند این شأن و منزلت را دچار خدشه کند.

وی افزود: والدین شهدا باید همواره مورد احترام مردم باشند و مسئولان شهرستان ورامین نیز در راستای تکریم مقام شامخ پدران و مادران شهدا، ستاد والدین شهدا را شهرستان ورامین تشکیل داد تا در مواقع لزوم تدابیر لازم را بیندیشد.

سایره محرمی نمین، بانوی سرافرازی که نشان ایثار گرفت

مردم ورامین همواره از شهیدان قبادی نمین به نیکی یاد می کردند و مادر و پدر این شهیدان بزرگوار، زینت بخش ورامین و خیابان "اسماعیلی" این شهرستان بودند.

نصب تمثال شهیدان ناصر، بهروز و محمد قبادی نمین توسط شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان ورامین در یکی از میادین اصلی شهر همواره یاد این عزیزان را در ذهن ها زنده نگه داشته است.

مرحومه محرمی، این بانوی با اصالت از خطه شهیدپرور رودهن و ساکن در ورامین در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس از هیچ کوششی برای کمک به اهداف نظام اسلامی دریغ نکرد.

این مادر بافضیلت علاوه بر فرستادن فرزندان خود به جبهه های جنگ حق علیه باطل، در پشت جبهه به ارسال کمک های مردمی برای رزمندگان اسلام همت گماشت.

خانم محرمی نمین در کنار حاج جبرییل قبادی نمین، برای اسلام و در راه تعالی اهداف نظام اسلامی، سه فرزند خود را تقدیم امام راحل(ره) کردند و خم به ابرو نیاوردند.

پدر و مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق از عزیزترین سرمایه‌ های خویش گذشت تا روح قدسی آن طاهران ملکوت، حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی مان باشد.

شهیدان ناصر، بهروز و محمد انسان های پاک سیرتی بودند که عمق تفکرات و اعتقادات خود را در وصیت نامه خود به یادگار گذاشتند.

آنجایی که نوشتند که هیچگاه امام و ولی خود را تنها نگذارید و در مصیبت از دست دادن ما گریه و ناله سرندهید که مبادا دشمن از ناراحتی شما خوشحال شوند.

پدر و مادر شهیدان قبادی نمین به پاس ایثار و فداکاری خود، از رییس جمهور وقت ایران اسلامی، نشان ملی ایثار دریافت کردند تا از معدود افرادی در منطقه باشند که به این نشان مهم مفتخر می شوند.

منطقه ورامین در پنج ماه گذشته دو شخصیت بزرگ را از دست داد و قطعا عدم حضور این پدر و مادر بزرگوار شهید ثلمه ای بزرگ در دیار ورامین خواهد بود که تنها با ادامه دادن راه شهدا قابل جبران است.

اگرچه حاج جبرییل قبادی و مرحوم محرمی نمین به فاصله چهار ماه از یکدیگر از این دنیا رخت بربستند و به فرزندان شهیدش پیوستند اما مردم ورامین همواره به یاد این دو اسوه ایثار و گذشت خواهند بود.

تشییع جنازه مرحوم حاج جبرییل قبادی و مرحومه سیاره محرمی که با حضور مسئولان استانی و منطقه ای برگزار شد، نشان داد که مردم هیچگاه آرمان های شهدا را فرموش نکرده و نمی کنند.

پیام دکتر حسن روحانی در فقدان پدر شهیدان قبادی نشان داد که آوازه این خانواده منحصر به مرزهای ورامین نیست، بلکه ایثار و گذشت قبادی نمین در کشور زبانزد خاص و عام است.

در این مراسم مداحان اهل بیت عصمت و طهارت اشعاری را در وصف شهدای انقلاب اسلامی خوانده و از شهیدان ناصر، بهروز و محمد قبادی نمین تجلیل کردند.