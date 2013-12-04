حضور اسرای کربلا در شام حکومت یزید را متزلزل ساخت/ ایجاد جو روانی یزید علیه اهل بیت(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز اول ماه صفر، کاروان اسرای امام حسین(ع) پس از تحمل درد و رنج فراوان به شام وارد شدند.

حوادث شام از شهادت حضرت رقیه(س) تا خطبه آتشین حضرت سجاد(ع) در کاخ یزید، بسیاری از معادلات سیاسی آن روز را برهم زد و ماهیت پلید دستگاه اموی را برای بسیاری از مردم آشکار ساخت.

تا قبل از ورود اهل بیت به شام، مناظره حضرت زینب(س) با یزید و خطبه امام سجاد(ع)، برخی مردم تصور می کردند که یزید با خارجیان جنگیده و پیروز شده است اما حوادث شام نشان داد که یزید و حکومت استکباری اموی با مکتب اهل بیت و یادگاران نبی مکرم اسلام به جنگ و ستیز پرداخته است.

تاریخ اسلام نشان می دهد که از روز عاشورا تا ورود اهل بیت به شام اوج خشونت در حق اهل بیت پیامبر(ص) رواداشته شد که دل هر انسان آزاده ای را به درد می آورد.

در حقیقت حضور حماسی اهل بیت در شام، جایگاه یزید را بین مسلمانان بی ارزش تر از قبل کرد و مردم به حقانیت قیام امام حسین(ع) اعتراف کردند.

حکومت یزید جو روانی علیه اسرای کربلا به راه انداخته بود

حجت الاسلام حسین قدوسی نژاد در این زمینه و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اهل بیت پیامبر(ص) از روز عاشورا که در دهم محرم الحرام به وقوع پیوست، تا روزهای ابتدایی ماه صفر در اسارت به سر می بردند.

رییس ستاد اقامه نماز ورامین افزود: در طول این مدت اهل بیت رسول الله با وضعیت نامناسب و در غل و زنجیر از مکانی به مکان دیگر انتقال پیدا می کردند و مورد بدترین اذیت ها و آزارها قرار می گرفتند.

وی ادامه داد: عوامل حکومتی کاروان اسرای اهل بیت را از شلوغ ترین دروازه ها، وارد شهر کرده و مردم را مجاب می کردند که به توهین به اسرا بپردازند.

قدوسی اضافه کرد: دستگاه حکومتی آنچنان جو روانی و تبلیغات منفی علیه قیام امام حسین(ع) به راه انداخته بودند که برخی تصور می کردند که یزید با خارجیان و کسانی که از دین خدا خروج کرده اند، به جنگ پرداخته است.

حضور اسرا در شام حکومت یزید را متزلزل شاخت

این مسئول تأکید کرد: امام سجاد(ع) با خطبه آتشین خود در شام از قیام عاشورا پاسداری و به عنوان یک مبارز حقیقی با بدعت ها معرفی شد.

وی یادآور شد: قطعا اگر حوادث شام و خطبه آتشین امام سجاد(ع) در کاخ یزید و صبر و استقامت اهل بیت پیامبر(ص) نبود، هیچگاه قیام عاشورا به عنوان میراثی گرانبها به نسل های آینده نمی رسید.

این کارشناس مذهبی افزود: در واقع حضور اهل بیت پیامبر(ص) از آن جهت در شام اهمیت داشت که بیش از چهل سال بر روی منابر این شهر، به علی و خاندان مطهرش ناسزا می گفتند و امام اول شیعیان را خارج از دین معرفی می کردند.

وی ادامه داد: حضور اهل بیت و خطبه امام سجاد(ع) در واقع یک خط مشخص بین جریان حق و باطل ترسیم کرد و توانست ذهن بسیاری از مردم شام را نسبت به امام علی(ع) و قیام امام حسین(ع) اصلاح کند.

قدوسی اضافه کرد: پس از حضور اسرای کربلا در شام بود که حکومت یزید در سراشیبی سقوط قرار گرفت و هر روز نزد مردم آن روز منزوی تر شد.

ورود اهل بیت به شام موازنه قدرت را به نفع جریان حق تغییر داد

حجت الاسلام سید مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ورود اهل بیت (ع) به شام یکی از مقاطع حساس و تاریخی در قیام کربلا است که موازنه قدرت را به نفع جریان حق تغییر داد.

مدیر حوزه علمیه امام صادق(ع) افزود: امام سجاد(ع) را باید اولین روضه خوان و پاسدار حادثه عاشورا دانست که در رثای سید و سالار شهیدان و اصحاب آن حضرت به گریه و عزاداری پرداختند.

محمودی ادامه داد: خطبه آتشین امام سجاد(ع) در کاخ یزید بسیاری از توطئه ها را خنثی کرد و باعث احیای ارزشهای قیام عاشورا شد و اگر آن خطبه آتشین نبود شاید هیچگاه قیام امام حسین(ع) با این کیفیت به دست ما نمی رسید.

این مسئول گفت: امام سجاد(ع) در مسجد شام با ایراد خطبه غرا نقشه دشمنان را نقش بر آب و بنی امیه را در خانه خود رسوا کردند.

وی اضافه کرد: اگر چه حکومت یزید و عوامل آن سعی در انحراف حادثه عاشورا و وارونه جلوه دادن قیام امام حسین(ع) داشتند اما امام سجاد(ع) در کنار حضرت زینب(س) از اصل این قیام دفاع کردند.

این کارشناس مذهبی عنوان داشت: در واقع خطبه آتشین امام سجاد(ع) تمامی نقشه ها و توطئه های یزید را پوچ و بی اثر کرد.

محمودی بیان داشت: از طرف دیگر شهادت حضرت رقیه(س) در شام، اوج مظلومیت خاندان پیامبر را به معرض نمایش گذاشت و برای همیشه تاریخ، ناله های این دختر سه ساله در آسمان شام طنین انداز ماند.