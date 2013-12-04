نهایی شدن بیمه معتادان/ ستاد مبارزه با مواد مخدر وارد مدارس شد

به گزارش خبرنگار مهر، بابک دین پرست در نشست خبری با بیان این که تمامی دستگاه های زیرمجموعه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف هستند 80 درصد اعتبار خود را برای اجرای برنامه های سند پیشگیری از اعتیاد اختصاص دهند گفت: 20 درصد الباقی را ستاد پرداخت می کند.

وی افزود: متاسفانه این قانون به درستی اجرا نمی شود ولی وزیر کشور طی نامه ای درخواست پیگیری سریع برای تخصیص اعتبارات را صادر کرد. همچنین استانداران سراسر کشور باید قانونی را که دو سال است اجرا نشده در دستور کار قرار دهند که اختصاص 10 درصد از اعتبارات فرهنگی استان ها به پیشگیری از اعتیاد است.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به افزایش تعداد دستگاه های مرتبط با ستاد از 8 دستگاه به 15 دستگاه در 100 روز اخیر گفت: وزارت ورزش و جوانان، کمیته امداد، سازمان تبلیغات، بنیاد شهید، هلال احمر و دانشگاه پیام نور دستگاه های جدید در ستاد هستند.

وی در ادامه از اختصاص 7 میلیارد تومان برای انجام 17 فعالیت از وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: مدرسه عاری از خطر، مدرسه مراقبت اجتماع محور با آموزش مهارت مراقبت از خود و مهارت زندگی ویژه والدین همراه با مصون سازی دانش آموزان در معرض خطر از مهمترین این فعالیت ها است. همچنین در حال اجرای طرح ویژه دانش آموزان دارای والدین معتاد و زندانی هستیم که مانع از آسیب های جدی در این دانش آموزان شود.

دین پرست اعلام کرد: دیگر هیچ دانش آموز معتاد از مدارس اخراج نمی شود و برنامه های مداخله روانی و اجتماعی و مراقبت روانی در مدارس اجرا می شود.

در ادامه این نشست اعلام شد که برگزاری کارگاه های آموزشی و تربیت مربی و مداخله برای پیشگیری از اعتیاد در وزارت ورزش، وزارت علوم، بنیاد شهید، کمیته امداد، بسیج و سازمان تبلیغات تعریف شده است. همچنین مصون سازی مهدهای کودک و اجرای طرح پیشگیری از اعتیاد در مناطق آزاد تجاری مانند عسلویه و کیش در دستور کار ستاد قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه دیگر هیچ آمار محرمانه ای در مورد ایدز و اعتیاد نباید محرمانه بماند گفت: از صدا و سیما ناراضی هستیم چرا که سه سال است می خواهیم برنامه ویژه ای به صورت ثابت در شبکه ها داشته باشیم ولی شخص رئیس سازمان و مدیران کلامی موافقند ولی در عمل اجرا نمی شود.

وی افزود: این مشکلات در حالی است که در سال 91، 3 هزار و56 معتاد جان خود را از دست داده و در سال جاری تا کنون 1627 معتاد قربانی مواد مخدر شده اند که البته جای امیدواری دارد که آمارها رو به کاهش است. ولی نکته قابل تاسف این است که 53 درصد معتادان شاغل، 63 درصد متاهل و 75 درصد دیپلم به بالا هستند که با تمامی آمارهای جهانی متفاوت است.

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر از نهایی شدن سند جامع درمان اعتیاد کشور خبر داد و گفت: این سند برای درمان و حمایت های اجتماعی است که تا 16 آذر ماه وزارت بهداشت مهلت دارد بازنگری کند و بعد از آن برای تصویب به جلسه ستاد آمده و با حضور رئیس جمهور بررسی می شود. این طرح از ابلاغ نحوه پیشگیری درمان اعتیاد و شناسایی و غربالگری در طرح پزشک خانواده خبر داد و گفت: بازنگری پروتکل درمانی در کمپ ها و ابلاغ پروتکل پیشگیری و کنترل اعتیاد در دوران بارداری و شیردهی ابلاغ شده است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر از ابلاغ آیین نامه بعد ا ز خروج معتادان از مراکز خبر داد و گفت: مهمترین خبر امسال نهایی شدن بیمه معتادان است که 22.5 میلیارد تومان به تامین اجتماعی پرداخت شده و آنها قول دادند در اولین جلسه شورای عالی بیمه تعرفه های آن را ابلاغ کنند که این یک اتفاق تاریخی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در شش ماهه سال جاری 9 هزار و 351 معتاد به مراکز رایگان ترک اعتیاد منتقل شدند گفت: بر اساس قانون اگر معتادی تحت پوشش مرکز نباشد مجرم است.

دین پرست از اختصاص 5درصد بودجه اشتغال ویژه معتادان بهبود یافته در بودجه کشور خبر داد و گفت: امسال 25 هزار معتاد بهبود یافته در این طرح مشارکت داده شده اند که سهمیه بهزیستی 15 هزار و کمیته امداد 10 هزار نفر بوده است و تا کنون 13 هزار معتاد هم آموزش فنی و حرفه ای دیده اند.

در بخش دیگری از این نشست به موضوع سازمان های مردم نهاد اشاره شد و اعلام شد که در سال جاری 700 میلیون تومان به سازمان های مردم نهاد و 670 میلیون تومان برای 44 طرح کارآفرینی اختصاص داده شده است. همچنین 650 واحد مسکونی در طرح مسکن مهر برای معتادان بهبود یافته اختصاص داده شده که 126 معتاد به خانه های خود رفتند.

وی از سختی صدور مجوز برای سازمان های مردم نهاد در حوزه مواد مخدر خبر داد و گفت: پیش از این، این مجوزها بدون نظر ستاد صادر می شد ولی هم اکنون وزارت کشور، نیروی انتظامی، بهزیستی و وزارت ورزش ملزم شدند تا بعد از کارشناسی ستاد مجوز را صادر کنند.

دین پرست با اعلام شناسایی 1158 کمپ ترک اعتیاد در کشور گفت: از این تعداد 462 مرکز پلمپ والباقی ساماندهی شدند.

وی اعلام کرد: بزرگترین همایش سراسری سازمان های مردم نهاد با حضور 400 نهاد غیردولتی به زودی در 24 دی ماه در تهران برگزار می شود.

در پایان این نشست اعلام شد که وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا ستاد مبارزه با مواد مخدر شیوع شناسی مصرف مواد مخدر در مدارس آغاز کند.