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۱۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

ورود سامانه ناپایدار جوی به خراسان‌رضوی

ورود سامانه ناپایدار جوی به خراسان‌رضوی

مشهد- کارشناس هواشناسی خراسان رضوی از ورود سامانه‌های ناپایدار جوی از بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه در خراسان‌رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی اثمری با اشاره به وضعیت جوی روزهای آتی در سطح خراسان‌رضوی، اظهار کرد: با بررسی نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از بعدازظهر روز سه‌شنبه ۱۴ بهمن، استان تحت تأثیر سامانه‌های ناپایدار جوی قرار می‌گیرد که در نتیجه شاهد افزایش وزش باد در نواحی بادخیز، وزش باد شدید و احتمال بروز خسارت خواهیم بود.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی ادامه داد: به‌تدریج افزایش ابرناکی همراه با رگبار باران، رعدوبرق و احتمال بارش تگرگ در نواحی مستعد استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه این سامانه از اواخر روز سه‌شنبه تا اواخر روز پنجشنبه ۱۶ بهمن‌ماه در استان فعال خواهد بود، گفت: برای روز پنجشنبه کاهش قابل‌ملاحظه دما پیش بینی شده و بارش‌ها به‌صورت باران و در نواحی سردسیر به‌صورت برف خواهد بود. همچنین در ارتفاعات، بارش برف همراه با کولاک پیش‌بینی می‌شود.

اثمری اضافه کرد: سردترین و گرم‌ترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت گذشته به‌ترتیب قوچان با دمای منفی ۳ درجه و سرخس با دمای ۱۹ درجه گزارش شده است.

کد مطلب 6737172

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