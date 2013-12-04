به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "میشل سلیمان" امروز در اظهاراتی ترور "حسان هولو اللقیس" فرمانده حزب الله لبنان در بیروت را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: ترور اللقیس دور جدیدی از تلاشهای فتنه افکنامه قومی مذهبی در راستای بر هم زدن امنیت و ثبات و همزیستی مسالمت آمیز در لبنان است.

رئیس جمهور لبنان با اشاره به اینکه این گونه اقدامات در نهایت به نفع رژیم صهیونیستی تمام می شود، افزود: ایجاد تنشهای طایفه ای و مذهبی از جمله اهداف اصلی اسرائیل در لبنان است.

میشل سلیمان همچنین "سمیر حمود" از قضات برجسته دستگاه قضایی لبنان را مامور شناسایی و محاکمه عاملان این اقدام تروریستی کرد.

- از سوی دیگر به گزارش پایگاه لبنانی العهد، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای ترور فرمانده حزب الله را محکوم کرد و آن را در راستای "هدف قرار دادن رهبران جبهه مقاومت که علیه طرحهای رژیم صهیونیستی در منطقه مبارزه می کنند" دانست.

- شیخ "عبدالامیر قبلان" نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی لبنان (وابسته به شیعیان) نیز به شدت اقدام تروریستی را محکوم کرد و افزود: دشمن صهیونیستی با این گونه اقدامات نمی تواند به مقاومت آسیبی وارد کند و آن را تضعیف نماید.

- "اسامه سعد" از اعضای سابق پارلمان لبنان نیز با محکومیت این اقدام تاکید کرد: اسرائیل مقاومت و رهبرانش را با ابزارهای داخلی هدف قرار داده است.