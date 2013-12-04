۱۳ آذر ۱۳۹۲، ۱۹:۲۷

میشل سلیمان ترور فرمانده حزب‌الله را محکوم کرد/ واکنش دمشق به اقدام تروریستی علیه مقاومت

رئیس جمهور لبنان در اظهاراتی ترور فرمانده حزب الله لبنان را دور جدیدی از اقدامات فتنه افکنانه دانست که از اهداف اصلی رژیم صهیونیستی در لبنان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "میشل سلیمان" امروز در اظهاراتی ترور "حسان هولو اللقیس" فرمانده حزب الله لبنان در بیروت را محکوم کرد.

وی تاکید کرد: ترور اللقیس دور جدیدی از تلاشهای فتنه افکنامه قومی مذهبی در راستای بر هم زدن امنیت و ثبات و همزیستی مسالمت آمیز در لبنان است.

رئیس جمهور لبنان با اشاره به اینکه این گونه اقدامات در نهایت به نفع رژیم صهیونیستی تمام می شود، افزود: ایجاد تنشهای طایفه ای و مذهبی از جمله اهداف اصلی اسرائیل در لبنان است.

میشل سلیمان همچنین "سمیر حمود" از قضات برجسته دستگاه قضایی لبنان را مامور شناسایی و محاکمه عاملان این اقدام تروریستی کرد.

- از سوی دیگر به گزارش پایگاه لبنانی العهد، وزارت خارجه سوریه با صدور بیانیه ای ترور فرمانده حزب الله را محکوم کرد و آن را در راستای "هدف قرار دادن رهبران جبهه مقاومت  که علیه طرحهای رژیم صهیونیستی در منطقه مبارزه می کنند" دانست.

- شیخ "عبدالامیر قبلان" نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی لبنان (وابسته به شیعیان) نیز به شدت اقدام تروریستی را محکوم کرد و افزود: دشمن صهیونیستی با این گونه اقدامات نمی تواند به مقاومت آسیبی وارد کند و آن را تضعیف نماید.

- "اسامه سعد" از اعضای سابق پارلمان لبنان نیز با محکومیت این اقدام تاکید کرد: اسرائیل مقاومت و رهبرانش را با ابزارهای داخلی هدف قرار داده است.

کد مطلب 2189082

